Eisige Gefahr von oben Spitze Eiszapfen und schwere Schneebretter drohen von vielen Dächern zu rutschen. Hauseigentümer sind in der Pflicht.

Mehr als einen Meter lang sind die Eiszapfen, die bei Carmen Müller in Berthelsdorf vor dem Fenster gewachsen sind. Sie freut sich über den winterlichen Anblick. Doch von ihnen geht auch Gefahr aus.

Aus Sicherheitsgründen wurde am Mittwoch das Dach des Altbaues der Schulsporthalle in Stolpen von der Schneelast befreit.

Ein Radlader schaufelt die Schneeberge auf der Langen Straße in Sebnitz weg. Per Lkw wird der Schnee abtransportiert.

Erst strenger Frost und Schneefall, dann Tauwetter, jetzt wieder klirrende Kälte: Es sind ideale Bedingung für Eiszapfen. An vielen Häusern haben sich in den vergangenen Tagen besonders große Exemplare gebildet. Doch so schön die Zapfen auch aussehen, sie können kreuzgefährlich sein. Und nicht nur sie. Denn auch von den großen Schneelasten, die sich auf den Dächern angesammelt haben, geht ein Risiko aus. Manche Kommune musste deshalb schon Dächer frei schippen.

Sebnitz: Absperren reicht nicht, Eiszapfen müssen runter

Wenn es um die potenziellen Gefahren durch Eiszapfen und Dachlawinen geht, dann sind einzig und allein die Hauseigentümer in der Verantwortung. Darauf weist die Stadtverwaltung Sebnitz hin. Dabei reiche es nicht aus, den Fußweg abzusperren und ein Schild „Vorsicht Dachlawine“ aufzustellen. Der Hausbesitzer muss die Gefahren umgehend beseitigen: „Das heißt Eiszapfen abschlagen und Dachlawinen zu Fall bringen“, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Nicklisch. Die Stadtverwaltung Sebnitz kontrolliere Dächer, die für Fußgänger und Kraftfahrer eine Gefahr darstellen und spreche die Hauseigentümer auf ihre Pflichten an. Auch Hinweisen aus der Bevölkerung gehe man nach.

Aktuell ist in Sebnitz der Fußweg vor dem Haus Schillerstraße 14 abgesperrt. Hier sei der Eigentümer derzeit nicht zu erreichen. Die Mieter waren jedoch umsichtig und haben diese Vorkehrung selbst getroffen. Am Mittwoch war zudem die Sebnitzer Feuerwehr unterwegs, um Eiszapfen von städtischen Gebäuden abzuschlagen. Zuvor gab es solch einen Einsatz schon am Bahnhof Sebnitz.

Für die Flachdächer von Turnhallen in Sebnitz stellen die aktuellen Schneehöhen laut Stadtverwaltung noch keine Gefahr dar. Dementsprechend wurden in diesem Winter auch noch keine beräumt.

Mit Radladern wird stattdessen seit Mittwoch erneut Schnee aus der Innenstadt geschaufelt – wie bereits vergangene Woche. Von der Schandauer Straße, der Langen Straße, der Hertigswalder Straße sowie dem Wohngebiet „Am Knöchel“ werden die weißen Berge auf den Parkplatz an der Blumenstraße transportiert.

Stolpen: Dächer sind ständig unter Kontrolle

Die „Gefahr von oben“ unter Kontrolle behalten hat derzeit Priorität in Stolpen. „Die Schneehöhen werden durch Hausmeister oder beauftragte Dachdecker in Rücksprache mit dem Bauamt gemessen und kontrolliert“, sagt Stadtsprecherin Ines Rosner. Die Prüfung der letzten Tagen verhieß nichts Gutes. Deshalb musste am Mittwoch das Dach des Altbaues der Schulsporthalle von Schnee beräumt werden. Hierbei handelt es sich um ein Dach aus DDR-Zeiten, welches nicht solche Schneelasten trägt, wie das vom Neubau der Turnhalle. Weiterhin wurde am Freitag und wiederholt am Montag das Dach der Kegelbahn in Rennersdorf beräumt. Durch das Ordnungsamt wird unterdessen die Eiszapfenbildung überwacht. Bei Notwendigkeit werden die Grundstückseigentümer zum Entfernen der Eiszapfen aufgefordert.

Hohnstein: Stadt ist auch bei herrenlosen Häusern zuständig

Die Stadt Hohnstein hat Glück. Nur auf dem Schulgebäude in Ehrenberg und bei den Feuerwehren Rathewalde und Ulbersdorf gibt es Flachdächer. Auch hier prüfen die Hausmeister die Schneehöhen entsprechend der Traglast. Die betroffenen Ortswehren seien bereits aufgefordert worden, die Gebäude gegebenenfalls selbst zu beräumen.

„Grundsätzlich sind Hauseigentümer verantwortlich dafür, dass weder durch herabfallende Eiszapfen noch durch Dachlawinen Personen zu Schaden kommen“, sagt Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Die Verkehrssicherungspflicht umfasse sowohl das zugängliche Privatgelände als auch den öffentlichen Straßenraum. Das Ordnungsamt sowie die Mitarbeiter des Bauhofes würden einen Blick dafür haben. Meldungen durch Einwohner würde man sofort nachgehen. „Die Eigentümer werden dann aufgefordert, die Eiszapfen zu entfernen. Bei Gefahr im Verzug muss die Verwaltung sofort tätig werden oder die betroffenen Stellen absperren. Die Kosten für diese Einsätze werden dem Hauseigentümer in Rechnung gestellt“, sagt Daniel Brade. Bei herrenlosen Objekten sei die Kommune zuständig.

In Hohnstein hofft man, dass der eine oder andere Schneehaufen noch taut. Denn erst in den nächsten Tagen wird Schnee aus Engstellen und Kreuzungsbereichen entfernt. Die Stadt bedient sich keiner zusätzlichen Kräfte. Die Bauhofmitarbeiter müssen ran.

Anders sieht es auf dem Gehweg entlang der Oberen Straße aus. Dieser ist vom Parkplatz Eiche aus nicht mehr zu begehen. „Der Winterdienst auf Gehwegen wurde mit unserer gültigen Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen. Somit obliegt es den Straßenanliegern, die Gehwege zu räumen und bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen“, sagt der Bürgermeister. Heißt: Die Stadt ist aus dem Schneider. Auf dem Gehweg der Oberen Straße sei Platz für eine Schneeschippenbreite für die Fußgänger vorhanden und freihaltbar. Das hatte der Bürgermeister nach einem abendlichen Rundgang selbst festgestellt. Allerdings ist nur die Hälfte der Anwohner dieser Pflicht tatsächlich nachgegangen.

Doch es gibt Unterschiede. Denn der Gehweg an der Oberen Straße ist nur zur Hälfte der Straßenlänge freigeräumt. Der Abschnitt bis zur Engstelle und dem Abzweig Bergborn sei vorbildlich geräumt und begehbar gewesen. Die andere Hälfte bis zum Parkplatz Eiche nicht. Doch inzwischen ist von der vielen Arbeit nichts mehr zu sehen. Alles ist wieder zu und unpassierbar.

