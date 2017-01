Eisige Freuden Kurz vor Abschluss des SZ-Winterfoto-Wettbewerbs zeigen wir noch einmal eine Auswahl von Motiven, die den Zauber des Schnees einfangen.

Wie im Märchen: Eine Winterwanderung durch die weißgepuderte Landschaft in Oberbärenburg unternahm Thomas Strauß aus Freital. Allerdings, wie man sieht, nicht zu Fuß, sondern mithilfe von zwei Pferdestärken. Das Foto entstand am 14. Januar. © Thomas Strauß

Die schönen Seiten des Winters genießen in diesen Tagen nicht nur die Menschen in der Region. Pferd, Maus und Vogel, eingefangen von SZ-Lesern in stimmungsvollen Fotos, scheint die Kälte nichts auszumachen. Noch bis Sonntag freut sich die SZ über weitere Einsendungen beim Fotowettbewerb. Ob Landschaft, Mensch oder Tier – das ist Ihnen überlassen. Schicken Sie Ihr winterliches Lieblingsbild per E-Mail bis 22. Januar an Gewinnspiel.Pirna@ddv-mediengruppe.de. Die Datei sollte zwischen einem und vier MB groß sein. Schreiben Sie bitte ein paar Worte zum Motiv, geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihren Wohnort und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Eine Jury wird die besten Arbeiten küren. Den Gewinnern winken Gutscheine über 50, 30 und 20 Euro von Media Markt. (SZ)

