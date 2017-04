Eisige Aussichten Im letzten Winter gab es in Königstein erstmals eine Eisbahn. Die war ziemlich gut besucht.

Die Eisbahn in Königstein, ein Angebot von Kanu Aktiv Tours. © privat

Im letzten Winter gab es in Königstein erstmals eine Eisbahn. René Hofmann, Geschäftsführer von Kanu Aktiv Tours, ist ganz zufrieden nach der ersten eisigen Saison. „Die Einheimischen haben das Angebot sehr gut angenommen“, freut er sich. Es gab sogar eine Gruppe , die sich immer freitags zum Eishockeyspielen getroffen hat, sagt er. Für die habe man dann extra länger geöffnet. Aber es kamen auch viele von außerhalb, wie etwa Hortgruppen aus Sebnitz oder Neustadt, sagt er. „Das hat mich am meisten gefreut: wenn die Kinder Spaß hatten.“ Zwischen Weihnachten und Neujahr kamen die meisten Besucher, so der Geschäftsführer. Wie viele es insgesamt waren, will er nicht verraten. Nur so viel: Am besten Tag gingen etwa 240 Personen aufs Eis. Etwas Pech hatte er mit dem Wetter, sagt Hofmann. Der Dezember sei verregnet gewesen, ebenso die Februarferien. Der Januar hingegen war von den Temperaturen her optimal.

Es scheint sich dennoch gelohnt zu haben. Denn in der nächsten Saison soll Königstein erneut eine Eislauffläche bekommen. „ Es soll definitiv weitergehen“, verspricht René Hofmann. Losgehen soll es wieder am ersten Adventswochenende, natürlich nur, wenn das Wetter mitspielt. Vielleicht kommen dann sogar noch mehr Besucher. Denn im Gegensatz zu letztem Jahr wird dieses Mal kräftig die Werbetrommel gerührt. Und laut René Hofmann will das Parkhotel Margaretenhof in Gohrisch die Eisbahn sogar in das Angebot für seine Gäste aufnehmen. Um die Eisbahn zu finanzieren, will er Firmen wieder anbieten, Werbung auf den Banden zu machen. In der letzten Saison unterstützte ihn bereits die Felsenbühne Rathen. (kk)

