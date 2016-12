Eishockey-Nachwuchs überwindet Grenzen Deutsche und tschechische Nachwuchssportler spielen gemeinsam. Dafür gibt es Unterstützung von der EU.

Gemeinsam Eishockey spielen, lautet das Motto der Kinder aus Sebnitz und Dolni Poustevna. © SZ

Die deutschen und tschechischen Nachwuchssportler von Hockey United sind in eine neue Eishockey-Saison gestartet. Für den Zeitraum von Oktober 2016 bis Juni 2017 gab es dafür 7 900 Euro Fördermittel aus dem EU-Fonds „Regionale Entwicklung“ der Region Elbe-Labe, wie die Stadt Sebnitz mitteilt. Die Gesamtkosten liegen bei 9 300 Euro. Es ist das dritte Mal, dass das Projekt gefördert wird. Hockey United ist eine Kooperation der Vereine Sebnitzer SV 08 und HC Kanci Dolni Poustevna, die von den beiden Städten unterstützt wird. Das regionale Sportprojekt, bei dem im Winter Eishockey und im Sommer Inline-Hockey gespielt wird, verbindet Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene aus Deutschland und dem tschechischen Schluckenauer Zipfel miteinander. Im Vordergrund steht laut den Initiatoren ein freundschaftliches Miteinander im Sport sowie das Bemühen, einen regelmäßigen Trainings- und Wettkampfbetrieb aufzubauen. Der Abbau der Sprachbarriere ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Gespielt wird vorwiegend in den zwei Eishallen in Varnsdorf und Rumburk. Auf deutscher Seite sind es die Hallen in Geising, Jonsdorf und Dresden, die allerdings weiter entfernt und häufig auch stark besucht sind. (SZ)

