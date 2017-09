Eishockey-Füchse stellen sich den Fan-Fragen Am Mittwochabend laden die Lausitzer Füchse zum Fanforum in den Fuchsbau ein. Die Fans sind ermuntert, dem Trainer und dem Geschäftsführer Fragen zu stellen. Und es gibt spannende. Wer mit Sport nichts am Hut hat, findet unter www.sz-veranstaltungskalender.comnoch ganz andere Termintipps aus der Region.

Trainer Hannu Järvenpää. © Gunnar Schulze

Die Lausitzer Füchse starten am Wochenende in ihre nächste Zweitliga-Saison. Vier Tage vor dem ersten Spiel zu Hause gegen Freiburg stellen sich freuen sich Trainer Hannu Järvenpää und Geschäftsführer Dirk Rohrbach bei einem Fanforum den Fragen der Füchse-Anhänger. Wer also wissen will, warum die Lausitzer Füchse in diesem Jahr mit einem Riesenkader in die Saison starten, ob die Abgänge der besten Spieler der vergangenen Saison kompensiert werden können oder wie sich der finnische Trainer mit gleich zwei Schweden im Team verträgt (zwischen Finnen und Schweden ist das Verhältnis oft besonders „herzlich“), der sollte am Mittwochabend, 19 Uhr, in den Weißwasseraner Fuchsbau kommen. Dort bekommt er Antworten und garantiert auch ein kühles Getränk.

