Eishockey-Frauen überraschen weiter Bei der WM in den USA sollte es nur um den Klassenerhalt gehen. Doch jetzt spielen die deutschen Frauen mit Torhüterin Ivonne Schröder von Tornado Niesky um die Medaillen.

Überzeugte in der Vorrunde, spielte gegen Russland aber nicht: Torfrau Ivonne Schröder von Tornado Niesky. © André Schulze

Im Februar waren sie noch zu Tode betrübt, jetzt schweben sie auf Wolke 7: Die deutschen Eishockey-Frauen greifen bei der Weltmeisterschaft in Plymouth erstmals nach einer Medaille. Nach dem sensationellen 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)-Erfolg über Russland bildeten die Deutschen einen riesigen Freudenknäuel und genossen ausgiebig den Einzug in das WM-Halbfinale gegen Gastgeber USA. „Das ist ein Riesenerfolg nicht nur für die Nationalmannschaft, sondern für das ganze deutsche Fraueneishockey“, meinte die Memminger Stürmerin Manuela Anwander.

Dass der bislang größte Erfolg der meist im Schatten der Männer stehenden Damen nach dem fünften Platz bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin zugleich das 500. Länderspiel in der fast

30-jährigen Historie des deutschen Frauen-Eishockeys war, setzte den i-Punkt auf eine großartige Leistung des erst im vergangenen Jahr wieder in die A-Gruppe aufgestiegenen Teams.

Franz Reindl, der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), zeigte sich überwältigt. „Mit den tollen Siegen gegen große Eishockeynationen und dem historischen, sensationellen Einzug ins WM Halbfinale hat das Team Überragendes geleistet“, sagte der olympische Bronzemedaillen-Gewinner von 1976. „Ein wirklich großer Tag für das deutsche Eishockey und natürlich besonders für unseren Frauen-Eishockeysport. Wir sind unglaublich stolz.“

Siegtorschützin Marie Delarbre warf nach ihrem Treffer in der 50. Minute gleich einen Blick voraus. „Das Spiel am Donnerstag gegen die USA wird Schwerstarbeit, aber wir werden wie in jedem bisherigen Spiel alles geben.“ Sie spielt für das Merrimack College in den USA und gehört damit zu den sieben Spielerinnen des 23-köpfigen deutschen WM-Kaders, die im Ausland aktiv sind. (dpa)

zur Startseite