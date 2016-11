Eishockey-Cracks kochen für den guten Zweck Beim ersten Charity-Abend der Lausitzer Füchse konnten sich Fans und Sponsoren vom Team bedienen lassen.

Fuchs Marius Schmidt (2.v.r.) platziert die Riesengarnelen auf dem Zucchini-Carpaccio. Chefkoch Stefan Hasse und Koch Christian Gohlke haben aber ein Auge darauf, dass alles richtig gemacht wird. © Joachim Rehle

Füchse in der Küche, am Tresen und im Gastraum. Die Reinert Ranch in Trebendorf ist am Mittwoch aber nicht von den possierlichen Tieren übernommen worden, sondern vom Team der Lausitzer Füchse. Die haben bei ihrem ersten Charity-Dinner Geld für den guten Zweck gesammelt und dabei Fans und Sponsoren einen Abend lang umsorgt. Und damit auch die Portemonnaies geöffnet, wie sich an der erzielten Summe von 2000 Euro zeigt. Nach schleppendem Beginn ist die Aktion damit doch zu einem Erfolg geworden.

Als es um 18 Uhr losgehen soll, sind noch nicht alle der angemeldeten Gäste da. Das ist ärgerlich, weil man bei der Anmeldung über die Homepage der Füchse die Karte für den Abend noch nicht bezahlen musste. Nach und nach trudeln aber doch fast alles Gäste ein und werden von Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach zu ihren Plätzen gebracht. Insgesamt sind es knapp 30 Sponsoren und Fans, die je 50 Euro für den Abend gezahlt haben. Die Hälfte des Betrages seien die Fixkosten – sprich: Essen und Getränke – und die andere Hälfte werde an die Ernst Prost Stiftung gespendet, erklärt Füchse-Sprecher Andreas Friebel. Gründer ist der Chef des Schmiermittelherstellers Liqui Moly, dessen Firma Sponsor der Eishockey-Cracks ist. Das Geld werde in der Lausitz bleiben, versichert Friebel.

In gemütlicher Atmosphäre konnten die Gäste dann mit den Spielern ins Gespräch kommen. Dazu sitzen an jedem der Tische vier Fans und Sponsoren sowie zwei Füchse. Die Spieler fungieren dabei nicht nur als Gesprächspartner, sondern auch als Bedienung. Es solle keiner Hunger oder Durst haben, sagt Dirk Rohrbach. Dafür sorgt auch Trainer Hannu Järvenpää, der am Tresen für die Getränke zuständig ist. In der Küche haben drei Spieler die Köche bei der Vorbereitung des Drei-Gänge-Menüs unterstützt.

David Wildekopf aus Guben ist langjähriger Füchse-Fan und mit seiner ganzen Familie zu dem Dinner gekommen. Sehr zur Freude seiner beiden Kinder, die sich ihre mitgebrachten Fanutensilien von der Mannschaft und dem Trainer signieren lassen. „Man lernt die Leute in einer lockeren Atmosphäre persönlich kennen. Das ist bei einem Spiel ja anders“, freut sich David Wildekopf. Auch bei den beiden Auktionen zwischen den einzelnen Gängen bietet er deshalb mit. Dabei konnten ein Rundgang in der Freiberger Brauerei in Begleitung von Dirk Rohrbach für vier Personen samt Trikot sowie das Erleben eines Heimspiels an der Seite des Trainers ersteigert werden. Allein dadurch sind 1500 Euro eingenommen worden. Weil gleich drei Gäste ein Spiel als „Gasttrainer“ erleben wollten und dafür je 400 Euro geboten haben, wird diese Aktion nun dreimal durchgeführt.

Auch deshalb zieht Andreas Friebel ein positives Fazit und kündigt für das nächste Jahr eine Wiederholung des Dinners an. Dann vielleicht mit größerer Beteiligung.

Am Sonnabend laden die Füchse, um 14 Uhr, zu einem „Glühwein-Fest“ an die AGIP-Service Station in Weißwasser ein. Dort macht auch der Reinert-Christmas-Express einen Zwischenstopp.

