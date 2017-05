Eishalle einen Tag nach Havarie wieder nutzbar

Die Eishalle und der Sportpark Ostra sind seit Donnerstagnachmittag wieder zur Nutzung freigegeben. Der Schaden, der am Mittwoch zum Austritt von Ammoniak führte, ist behoben. Die Ursache für die Havarie ist aber noch nicht bekannt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Kurz nach 14 Uhr kam am Mittwoch die Alarmmeldung bei der Dresdner Rettungsleitstelle an: im Kältemaschinenhaus der Eishalle tritt Ammoniak aus. Die fünf Mitarbeiter, die sich zu dieser Zeit in dem Technikraum befanden, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie wurden nicht verletzt. Die Halle wurde evakuiert, 40 weitere Personen befanden sich zur Havariezeit in dem Gebäude.

Fast drei Stunden lang suchten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr nach dem Leck im Kühlsystem. Dabei mussten sie Spezialanzüge und Schutzmasken tragen. Um 17 Uhr gelang es schließlich, den Gasaustritt zu stoppen. Dann musste das Kältemaschinenhaus noch belüftet werden, bevor die Feuerwehr abrücken konnte. (SZ/csp)

zur Startseite