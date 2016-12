Eishalle bekommt neue Anzeigetafeln Die Stadt investiert 55 000 Euro in gestochen scharfe Bilder im Großformat. Außerdem sind die Eisflächen länger geöffnet.

Die Energieverbund Arena Dresden auf der Magdeburger Straße. © Sven Ellger

Nach fast zehn Jahren im Einsatz werden derzeit die beiden Anzeigetafeln an den Stirnseiten der Energieverbund Arena gegen neue ausgetauscht. Bilder und Videos sind dort künftig in Farbe und im extra großen Format 16:9 zu sehen. Damit vergrößert sich die Bildfläche um 20 Prozent. Die neue Technik kostet 55 000 Euro. Seit diesem Montag stehen zwei Gerüste auf dem oberen Rang der Eishalle, damit die Tafeln installiert werden können. Am Wochenende werden sie zu drei Aufführungen des Eismärchens und zum Heimspiel der Eislöwen gegen Rosenheim in Betrieb gehen.

Bereits seit diesem Montag können sich Schlittschuhfans über längere Öffnungszeiten auf den Eisflächen freuen. In der Vorweihnachtszeit gibt es etwa in der Trainingshalle zusätzliche Laufzeiten am Vormittag, die vor allem von Kindergarten- und Schulkindern genutzt werden. An diesem Sonnabend findet von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr die Eisdisco sowohl in der Trainingshalle als auch auf dem Außenoval statt. (SZ/noa)

Zeiten und Preise unter www.dresden.de/eislaufen

