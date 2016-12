Eishalle behauptet sich gegen Freiluft-Konkurrenz Die Anlage in Lagow verzeichnet mehr deutsche Besucher als im Vorjahr. Trotz der Eisfläche auf dem Obermarkt.

Sehr viele Besucher kommen in ihrer Freizeit in die Eishalle nach Lagow, gleich bei Zgorzelec. © pawel sosnowski/80studio.net

Wer derzeit Eislaufen möchte, hat die Qual der Wahl. Die Eislaufbahn auf dem Görlitzer Obermarkt lockt zahlreiche Besucher, doch auch die Eishalle im polnischen Lagow (Leopoldshain), in der Nähe des Einkaufszentrums Eden vor den Toren von Zgorzelec. Man könnte meinen, dass die Eisbahn auf dem Christkindelmarkt den Betreibern der Eishalle in Lagow zusetzt. Doch die spüren die Konkurrenz kaum. „Wir haben kein geringeres Interesse aus Deutschland beobachtet“, sagt Miroslaw Celuch, Leiter des Freizeit- und Tourismuszentrums in Radomierzyce (Radmeritz), zu dem auch die Eishalle gehört. Im Gegenteil: 2015 haben von November bis Jahresende 379 Besucher aus Deutschland ihre Bahnen in Lagow gezogen. Zum Vergleich: In diesem Jahr ist die Zahl von November bis zum 21. Dezember auf 438 angestiegen. Geöffnet ist die Eishalle bis Ende April.

Zudem würden in diesem Jahr rund 15 Prozent mehr organisierte Gruppen zum Eislaufen anreisen, betont der Leiter. In Lagow finden häufig Laufstunden für Kinder- und Jugendgruppen statt. Diese werden auch von deutscher Seite genutzt – zum Beispiel vor Kurzem von der Kindergruppe eines Görlitzer Karateklubs, der in Lagow seine Weihnachtsfeier abgehalten hat. Regelmäßig kommen zudem Hockeygruppen aus Zittau und Löbau. Beliebt sind außerdem die Anfängerkurse für Kinder, bei denen die Teilnehmer von einem Lehrer angeleitet werden. Sie finden jedes Wochenende, von 9 bis 13 Uhr, statt. Die Eltern können sich unterdessen in der Caféteria aufwärmen und einen Kaffee bestellen. Gruppen kommen in Lagow preislich günstiger weg als Einzelpersonen. Wer mit einer Gruppe zum Eislaufen kommt und dazu Schlittschuhe plus Helm ausleiht, zahlt dafür 15 Zloty (3,35 Euro). Bei Großgruppen ab rund 40 Personen ist da noch Verhandlungsspielraum drin. Wer individuell über das Eis gleiten möchte, zahlt als Erwachsener 21,50 Zloty (4,80 Euro) inklusive Ausleihe von Schuhen und Helm, für Kinder werden 18,50 Zloty (4,10 Euro) fällig.

Doch die romantische Eisbahn mitten im Görlitzer Stadtzentrum zieht auch polnische Besucher an. Der neunjährige Leonard, der mit seiner Mutter in Görlitz lebt, lernt dort zum Beispiel, wie man auf Kufen über das Eis flitzt. „Meinem Sohn gefällt es, hier zu fahren“, sagt seine Mutter Justyna Gluszak und setzt hinzu: „Wenn in Görlitz die Eisbahn abgebaut wird, fahren wir wieder nach Lagow.“

Die Görlitzer Eisbahn ist noch bis zum 8. Januar geöffnet. „Sie wird noch genauso gut angenommen wie am Anfang“, sagt Benedikt M. Hummel von der Kulturservicegesellschaft. Sie hatte die Eisbahn gekauft, da Mieten im Vergleich noch teurer gewesen wäre.

