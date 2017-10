Eisgraue Schönheit Polarfüchse gibt es nicht nur am Nordpol. In Bischofswerdaer sorgen sie gerade für eine faustdicke Überraschung.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wunderschönes Fell und das wärmste, das ein Tier überhaupt haben kann: Polarfüchse könnten in ihrer Heimat, der Polarregion, selbst Temperaturen von minus 80 Grad überleben. Im Tierpark Bischofswerda kann man die stolzen Tiere bewundern. Noch ist auch der Nachwuchs da. © Uwe Soeder Wunderschönes Fell und das wärmste, das ein Tier überhaupt haben kann: Polarfüchse könnten in ihrer Heimat, der Polarregion, selbst Temperaturen von minus 80 Grad überleben. Im Tierpark Bischofswerda kann man die stolzen Tiere bewundern. Noch ist auch der Nachwuchs da.



Püppi hinkt. Einer ihrer wildgewordenen Brüder ist wohl etwas zu grob gewesen. Das ist aber auch ein Chaotenvolk! Gabriele Beier schüttelt leicht genervt den Kopf. Püppi und ihre zwei halbstarken Brüder spielen wilde Sau. Ein einziges Toben und Schnappen und Balgen ist das jetzt bei den Polarfüchsen. „Wird Zeit, dass sie rauskommen“, sagt Gabriele Beier. „Für alle fünf wird’s wirklich langsam zu eng.“

Keiner kennt die Tiere im Bischofswerdaer Zoo so gut wie sie. Seit über 20 Jahren arbeitet die 55-Jährige hier schon als Tierpflegerin. Und genauso lange betreut sie die Polarfüchse, diese eisgrauen Schönheiten. „Was für herrliche Tiere“, schwärmt Gabriele Beier. „Was für ein wunderbares Fell!“ Noch ist es grau. Aber richtig schneeweiß wird es im Winter und so dicht, dass ein Polarfuchs am Nordpol auch 80 Grad minus überleben würde.

Doch gerade ist die Schönheit ziemlich nebensächlich. Denn im Moment hat es Gabriele Beier wirklich schwer mit den Polarfüchsen: fünf sind zu viel. Zum ersten Mal in den 20 Jahren haben die Füchse im Bischofswerdaer Zoo Nachwuchs bekommen – für Gabriele Beier und ihre Kollegen eine faustdicke Überraschung. „Ich dachte, ich seh nicht richtig“, erzählt die gestandene Tierpflegerin.

Neuzugang wird Vater

Aber der Reihe nach:

Bisher hatte sich Polarfuchs-Fähe Leni zwar immer mit ihrem Partner gepaart, aber nie Junge bekommen. Auch die Füchse in den Jahren davor hatten nie Nachwuchs. Bis im vorigen Jahr Rüde Rocco in Lenis Leben stieß. Ein Neuzugang. Im Frühjahr fing die Fähe an, unter einem der großen Steine im Gehege einen Bau zu graben. Und eines Tages im April ist sie dort verschwunden. „Wir hatten das nach den ganzen Jahren überhaupt nicht mehr auf dem Schirm“, gibt Gabriele Beier heute schmunzelnd zu. Was für eine Freude, als eines Tages im Mai zum ersten Mal eine winzig kleine Nase aus dem Bau schnupperte. „Wir haben drumrum gestanden, und uns war wie Weihnachten“, erzählt Gabriele Beier. „Es war herrlich, als wir diese kleinen, weichen Fellknäuel zum ersten Mal in der Hand hatten.“ Wenn sie in diesem Moment nur schon geahnt hätte, was das noch wird mit dieser Rasselbande hier.

Gabriele Beier muss da jetzt durch. Die beiden Jungs jagen Püppi gerade kreuz und quer durchs Gehege, über die Steine und drunter durch, über Vater Rocco, der sich in Ruhe hinlegen wollte, und Mutter Leni, die ungehalten nach den wilden Bengeln schnappt. „So geht das jetzt ständig zu hier“, seufzt die Tierpflegerin. Und sie selber muss da jetzt auch noch rein.

Es ist Fütterungszeit. Gabriele Beier hat sich die dicken Handschuhe angezogen. Sie lässt sich nicht noch mal in die Finger beißen, sagt sie. Zweimal reicht. Das Füttern ist mittlerweile eine Tortur. Als Leni und Rocco hier noch alleine waren, haben die Pfleger ihnen zwei Schüsseln gefüllt und fertig. Aber jetzt würden sich die Jungs auf die Näpfe stürzen und Püppi, die Schwächste, würde nichts mehr abkriegen. Die neue Fütter-Strategie der Pfleger ist dafür nun ein Schauspiel, zu dem sich regelmäßig die Zoobesucher vorm Polarfuchsgehege versammeln.

Pflegerin erkennt die Tiere am Gesicht

Heute gibt’s Pansen. 25 handtellergroße Stückchen hat Gabriele Beier vorhin in der Futterküche zurechtgeschnitten – für jeden fünf. Die drei Jungen sind ja beinahe sechs Monate alt und schon genauso groß wie ihre Eltern. Ein Besucher könnte sie gar nicht mehr unterscheiden. Nur Gabriele Beier weiß, wer wer ist. Sie erkennt ihre Schützlinge alle am Gesicht.

Als sie die Tür zum Gehege aufschließt, kommen die Füchse angesprungen. Sie wissen genau, was jetzt passiert. Und schon fliegen die Pansen-Stücke durch die Luft. Gabriele Beier wirft sie so, dass möglichst jeder in einer anderen Ecke fressen kann. Sobald einer eins verschlungen hat, wirft sie ihm das nächste hin. Auf diese Weise kriegen auch die Frauen was ab. Es dauert nur ein paar Minuten, bis die Schüssel leer ist. Gabriele Beier stellt sie noch zum Auslecken hin. Alle fünf stürzen sie sich drauf, bis sie merken, dass wirklich nichts mehr da ist. Erst dann scheinen sie zufrieden.

In der Natur, sagt Gabriele Beier, hätten die Eltern ihren Nachwuchs schon davongescheucht. Hier im Gehege geht das nicht. Aber es wird Zeit, dass wieder Platz wird und Leni und Rocco ihre Ruhe wiederfinden. Die Jungen müssen anderswo ein neues Zuhause finden. Das war den Mitarbeitern von Anfang an klar. Auch deswegen hat Gabriele Beier ihnen keine Namen gegeben. Von Tieren ohne Namen trennt es sich leichter, weiß sie.

Füchse stehen auf der Tauschliste

Aber die jungen Polarfüchse abzugeben, erweist sich als schwierig. Seltsamerweise, sagt Tierparkleiterin Silvia Berger, hatten in diesem Jahr auch andere Zoos Nachwuchs. Der Bedarf scheint gerade ziemlich gedeckt. Deutschlandweit stehen Püppi und ihre Brüder jetzt auf den Tauschlisten für Zootiere. Geeignete Abnehmer hätten sich aber bisher noch nicht gefunden, sagt die Tierparkleiterin.

Solange Püppi und ihre Brüder noch da sind, wird Gabriele Beier ihre Fütterzeremonie beibehalten müssen. Und gut aufpassen, dass die Tiere sie in ihrer Wildheit nicht mal umreißen. Im Augenblick ist Ruhe eingekehrt im Gehege. Satt und zufrieden dösen die Füchse in der Nachmittagssonne. Rüde Rocco wird einen Kastrationschip bekommen, wenigstens erst einmal für nächstes Jahr. „Wir wissen ja jetzt, dass er’s kann“, schmunzelt Gabriele Beier.

Geöffnet ist der Bischofswerdaer Tierpark (Sinzstraße 3) täglich von 9 bis 18 Uhr. Erwachsene bezahlen drei, Kinder zwei Euro, eine Familienkarte kostet acht Euro. Fütterungszeit der Polarfüchse ist gegen 14 Uhr.

zur Startseite