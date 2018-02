Eisflächen nicht betreten Die Landestalsperrenverwaltung warnt vor Lebensgefahr. Oft sei das Eis auf Flüssen und Stauseen nicht tragfähig.

Die Landestalsperrenverwaltung warnt davor, Eisflächen auf Flüssen, Talsperren und anderen Wasserspeichern zu betreten. Durch die schwankenden Wasserspiegel sei das Eis nicht tragfähig. Bei Betreten bestehe Lebensgefahr.

Niederschläge im Einzugsgebiet oder Tauwetter sorgen für einen Wasseranstieg. Wenn sich dann auf Stauseen eine Eisfläche bildet, ist sie durch das ständige Auf und Ab besonders instabil. So können sich bei sinkenden Wasserständen gefährliche Hohlräume bilden. Auch Flüsse sind ständig in Bewegung. Deshalb sind sie meistens nicht vollständig zugefroren. Randeis an den Ufern kann leicht abbrechen, da sich durch die ständig wechselnden Wasserstände auch hier Hohlräume bilden.

Zugefrorene Flüsse und Seen haben gerade auf Kinder eine große Anziehungskraft. Deshalb sollten Eltern, Lehrer und Erzieher die Kinder unbedingt über die Gefahren beim Betreten von Eisflächen aufklären. Die Talsperrenverwaltung weist zudem darauf hin, dass Betreiber von Wehren und Anlagen verpflichtet sind, diese auch bei Frost funktionstüchtig zu halten.

