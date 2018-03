Eisfläche auf dem Natursee ist tabu Die Stadtwerke Pirna warnen davor, die Eisfläche des Copitzer Natursees zu betreten.

Es wird davor gewarnt, die Eisfläche des Copitzer Natursees zu betreten. © Symbolfoto: dpa

Pirna. Die Stadtwerke Pirna, Eigentümer des Naherholungszentrums Copitz, haben jetzt allzu Leichtsinnige davor gewarnt, die Eisfläche des Natursees zu betreten. Zwar hätten laut der Stadtwerke die eisigen Temperaturen der letzten Tage auf dem Gewässer eine durchgängige Eisschicht wachsen lassen. Aufgrund von Lufteinschlüssen könne allerdings das Eis unterschiedlich dick sein. So bestehe die Gefahr, dass Eisgänger einbrechen. Die Stadtwerke haben entsprechende Verbotsschilder aufstellen lassen. Die Warnung kommt nicht von ungefähr: In den vergangenen Tagen gab es mehrere Zwischenfälle. Am letzten Wochenende beispielsweise waren mehrere Menschen im Eis des Moritzburger Schlossteiches eingebrochen. Und am Mittwochmorgen brachen zwei Frauen in einem Teich im Großen Garten in Dresden ein. (SZ/mö)

