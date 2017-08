Eiserne Pulsnitzer holen den Pokal

Fußball. Das 15. Sommerturnier der „Eisernen Herren“ um den Pokal der Lessingstadt Kamenz fand im Sportzentrum Thonberg statt. In 21 Spielen wurde um den Turniersieg gekämpft, wobei es viele knappe Ergebnisse gab. So endeten immerhin zehn Begegnungen mit einem 1:0. Im vorletzten Spiel gab es das turnierentscheidende Duell zwischen dem TSV Pulsnitz 1920 und SV Grün-Weiß Elstra. Es endete 0:0 und so konnten die Pfefferkuchenstädter erneut den Pokal mit nach Pulsnitz nehmen. Als bester Torwart wurde Bernd Mierig (Bretnig-Hauswalde) ausgezeichnet, bester Spieler war Michael Semmer (Elstra). (sv)

Abschlusstabelle: Punkte Tore

1. TSV Pulsnitz 1920 14 6:1

2. SV Grün-Weiß Elstra 12 7:0

3. FSV Budissa Bautzen 9 2:1

4. SG Nebelschütz 8 4:4

5. SV Einheit Kamenz 8 2:3

6. Spg. Lok Kamenz/Aufbau Deutschbaselitz 3 1:6

7. FSV Bretnig-Hauswalde 3 1:7

