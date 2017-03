Eisern, Union! Die Berliner sind unterwegs in die Bundesliga. Der Trainer will jedoch nicht quatschen.

Rückkehrer Sebastian Polter lässt Union Berlin jubeln. © dpa

Union Berlin eilt der Fußball-Bundesliga mit großen Schritten entgegen, doch Jens Keller hält den Ball lieber flach. „Wir sollten nicht quatschen, sondern arbeiten“, sagte der 46 Jahre alte Coach nach dem 2:1-Sieg der „Eisernen“ beim FC St. Pauli auf die Reporterfrage, ob Union denn nun ein ernsthafter Aufstiegskandidat sei. „Natürlich“ wolle man „oben dabeibleiben“, fügte er hinzu, allein der Blick auf die Tabelle zeige, was möglich sei. „Wichtig ist aber, dass niemand auf den Gedanken kommt, wir hätten es schon geschafft.“

Anders als in der Vergangenheit sind die Köpenicker ganz stark aus der Winterpause herausgekommen. Mit 19 Punkten aus sieben Partien ist Union das beste Rückrunden-Team. Und mit fünf Erfolgen in Serie stellten Kapitän Felix Kroos und seine Mitspieler den Zweitliga-Vereinsrekord ein: Dies war dem Team zuletzt in der Spielzeit 2001/2002 unter dem Bulgaren Georgi Wassilew gelungen.

Beeindruckend war vor allem die Art und Weise, wie der Tabellenzweite die Punkte beim zuvor fünfmal unbesiegten Kiezklub einfuhr. Sebastian Polter nutzte die erste Gelegenheit zur Führung, die Damir Kreilach kurz nach Wiederanpfiff ausbaute. „Kompliment! So können sie den Aufstieg direkt schaffen“, lobte St. Paulis Trainer Ewald Lienen die Berliner. „Union hat sich hier von der ersten Minute an als Spitzenmannschaft präsentiert: Sie waren bis in die Haarspitzen motiviert, bissiger, griffiger und mit mehr Willen in den Zweikämpfen“, urteilte Lienen zu Recht.

In Torjäger Polter haben die Berliner einen weiteren Hochkaräter hinzugewonnen. Für den im Winter von den Queens Park Rangers zurückgekehrten Stürmer war es im siebenten Einsatz der vierte Treffer, drei weitere bereitete er vor. Da geriet sogar Keller, den man einst bei Schalke 04 und dem VfB Stuttgart als eher blässlichen Trainer mit wenig Ausstrahlung hinstellte, ins Schwärmen. „Die Art und Weise, wie er seinen Körper reinhaut, wie er die Mannschaft mitreißt, wie er die Bälle behauptet, das ist große Klasse.“

Erst einmal aber haben die Berliner zehn Tage spielfrei. Nach drei Freitagsspielen in Folge bleibt ihnen etwas Zeit zum Luftholen, bevor gegen Nürnberg der Kampf um den Aufstieg weitergeht. Auch Polter freut sich aufs Ausruhen. „Eine zehntägige Pause ist ganz gut, um frisch zu werden“, sagte der Stürmer. „Und dann greifen wir aufs Neue an.“ (dpa)

