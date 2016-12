Eisenwaren Lindner schließt nach 135 Jahren Die meisten Kunden sind betroffen von der Nachricht. Die Inhaber nennen die Gründe.

Fast jeder, der an dem markanten Geschäft mit den acht Schaufenstern an der Ecke Bahnhofstraße, Hermann-Ilgen-Straße vorbeikommt und die roten Aufkleber sieht, hält inne. Räumungsverkauf, 40 Prozent auf alles, 20 Prozent auf Elektrogeräte steht dran.

„Die machen doch nicht etwa zu“, sagt ein Mann und schaut schon in den Fenstern, was er gebrauchen könnte. „Ja, wir schließen“, sagt Jens Weinert. In seinem Gesicht ist deutlich abzulesen, dass ihm dieser Satz nicht leicht fällt. „Es ist jetzt einfach so“, sagt er beinahe trotzig. Die Unkosten seien höher als der Gewinn. „Wir wollen schuldenfrei raus, alles sauber beenden“, sagt er. Sein Vater Jörg Weinert nickt wortlos.

Währenddessen vergeht kaum eine Minute, in der nicht ein potenzieller Kunde den Laden betritt. Die Neugier und die 40 Prozent locken. „Wenn das nur immer so gewesen wäre“, sagt Jens Weinert. Aber Discounter, Baumärkte und größerer Online-Handel haben den Weinerts permanent das Wasser abgegraben. Dabei haben die Stammkunden schnell bemerkt, dass die meisten Preise bei Eisenwaren Lindner nicht höher als im Baumarkt waren. Nicht gerade geschäftsfördernd seien auch das Parkplatzangebot und der Straßenzustand entlang der Bahnhofstraße.

Vor allem einen Satz haben die Betreiber immer wieder gehört: „Ich war jetzt schon überall – nirgends habe ich es gekriegt. Haben Sie es?“ Spezielle Schrauben, eine Fußbank, Haushaltwaren von der Reibe bis zum Bügeleisen. Bei Weinerts gibt es alles.

„Wir haben immer wieder Neues versucht. Wollten mit dem Paketdienst, mit Schilder- und Schlüsselanfertigung auch Dienstleister sein“, sagen die Weinerts. Es ernähre sie letztlich nicht. Trotz aller Mühen von Vater Jörg (67), Mutter Anita Weinert, eine geborene Lindner, Jens Weinert (46) und Schwester Cornelia Böer (38).

Und das nach 135 Jahren Firmengeschichte. Am 31. Oktober 1881 gründete Richard Lindner gemeinsam mit seiner Frau das Familienunternehmen am heutigen Standort in der Bahnhofstraße 4. Er erweiterte die Firma um einen Stahlhandel mit Schmiede und eigenem Fuhrunternehmen sowie einer Ofenfabrik in Radebeul-Fürstenhain. Durch die schwierigen wirtschaftlichen Jahre der Weltkriege führten das Unternehmen die drei Söhne des Firmengründers, welche es sich aufteilten, heißt es auf der Internetseite der Weinerts. Zu Beginn der DDR-Zeiten blieb nur noch das heute bestehende Geschäft übrig, welches bis zum Ende der DDR als Privatunternehmen besonders mit den Engpässen der sogenannten Konsumgüterproduktion zu kämpfen hatte.

Heute ist es die fünfte Generation, die Eisen- und Haushaltwaren Lindner führt. Noch bis zum 31. Januar. „Was uns bis dahin die Kunden abkaufen, geht raus. Was nicht, müssen wir sehen“, sagt Vater Weinert.

Den Laden in ihrem eigenen Haus will die Familie sanieren und möglichst wieder vermieten. Wann, das steht noch nicht fest. Die jungen Leute suchen sich eine Arbeit.

