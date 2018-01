Eisenblech mit Ledersohle Das Mittelalter stellen wir uns heute recht rau vor. Zu sehen gibt es aus der Zeit immerhin eine Beinröhre. (Teil 4)

Schönes Stück - sauber gearbeitet und erhalten, keine ersichtlichen Kampfspuren – die Beinröhre ist das einzige Stück Ritterrüstung im Stadtmuseum Hoyerswerda. © Uwe Schulz

Einst stand im Hoyerswerdaer Stadtmuseum eine schöne Ritterrüstung. Doch die war eine Leihgabe aus Torgau. Kurz nach der deutschen Wiedervereinigung forderte man diese aus Hoyerswerda zurück. Seitdem kann man ehrlich gesagt beim Thema Ritter in Hoyerswerda nicht viel zeigen. Geblieben ist immerhin Objekt Nummer 691 - ein Teil einer Rüstung, eine sogenannte Beinröhre. Es handelt sich um Eisenblech, angefertigt einst für einen nicht allzu großen Fuß bzw. für ein rechtes Bein. Der Spann ist mit beweglichen Blechen bedeckt, der Knöchel ausgeformt. Beim Ankleiden musste man die Röhre aufklappen, die auf einer Seite über zwei Scharniere verfügt. An der Ferse ist fest ein Sporn montiert. Die Sohle besteht nicht aus Blech, sondern aus Leder, kunstvoll mit dem Blech verbunden. Ob Herr Ritter darunter Socken, Fußlappen oder einen Filzschuh trug – das ist nicht bekannt. Es ist auch nicht klar, woher die Beinröhre eigentlich stammt. Wer hat sie wo angefertigt, wer hat sie getragen? Keine Initialen, keine Beschriftung, keine Überlieferung. Objekt Nummer 691 tauchte irgendwann vor einigen Jahrzehnten in den Inventarbüchern des Hoyerswerdaer Museums auf. Gezeigt wird die Beinröhre gern bei den museumspädagogischen Angeboten, wenn es um das Thema Mittelalter geht. Dass auf der Burg Hoyerswerda im Mittelalter durchaus Rüstung getragen wurde, davon kann man ausgehen. Vielleicht nicht im Alltag, aber immer dann, wenn es rausging und Ärger drohte. Den hatten sich Vertreter der Herrschaftsbesitzer selbst eingehandelt. Ein Dr. Hermann Knothe, Professor beim königlich sächsischen Cadettenkorps von 1871/72 und Verfasser etlicher Chroniken in der Oberlausitz, beschreibt, dass die Schönfelds Mitte des 14. Jahrhunderts durchaus Ärger hatten: „Denen von Schönfeld gehörte also das Städtchen Königsbrück. Von hier aus sie irgendwelchen Frevel, wahrscheinlich Straßenraub, verübt und waren deshalb in der Sechsstädte Acht verfallen. […] Eben dieselben von Schönfeld besaßen aber auch zugleich die Herrschaft Hoyerswerda und sahen sich infolge derselben Aechtung genöthigt, diese Besitzung, die ebenfalls bereits mit der Acht belegt war, schleunigst zu verkaufen.“ Der Käufer aus Thüringen, Günther von Schwarzburg, betrieb ab 1355 von Hoyerswerda aus auch Raub und Plünderungen, verkaufte zwei Jahre später die Herrschaft an den Kaiser unter der Bedingung, dass die Acht von der Burg genommen werde. Genau sechzig Jahre danach sind wieder handfeste Auseinandersetzungen überliefert. Der Bischof von Magdeburg überfiel, aus welchem Grund auch immer, 1417 die Herrschaft Hoyerswerda, die damals derer von Duba gehörte, und plünderte sie. Heinrich von der Duba revanchierte sich im selben Jahr an „magdeburgischen Kaufleuten“, die mit ihren Waren nach Hoyerswerda kamen, allerdings ohne diese und ohne Kaufmannsschatz weiterzogen … (US)

