Eisenbichler lässt nicht locker Der neue Frontmann der deutschen Skispringer verpasst knapp das Podest. Freund und Freitag geraten ins Hintertreffen.

Dieses Gefühl, als Letzter den Massen entgegenzuspringen, ist ein cooles – findet Markus Eisenbichler. In Garmisch ist ihm das aber nur im ersten Durchgang vergönnt.

Sehr zufrieden mit dem vierten Platz ist Eisenbichler danach.

Die Deutschen haben einen neuen Vorzeigespringer, auch wenn es für ihn noch nicht zum großen Wurf gereicht hat. Markus Eisenbichler wurde am Sonntag beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen Vierter, nachdem er tags zuvor noch die Qualifikation gewonnen hatte. „Es ist schon komisch: Wenn vor einem halben Jahr die Rede von so einem Ergebnis gewesen wäre, hätte ich gesagt: Träumt nur weiter. Jetzt überlege ich, ob ich nicht doch hätte mehr erreichen können“, meinte Eisenbichler nach dem zweiten Tourneewettbewerb am ersten Tag des neuen Jahres.

Die 65. Auflage des Schanzenspektakels verspricht Spannung wie lange nicht. In Garmisch-Partenkirchen gewann mit Daniel Andre Tande ein Norweger, der zweitplatzierte Pole Kamil Stoch führt nach der ersten Tourneehälfte die Gesamtwertung mit nur 0,8 Punkten Vorsprung vor dem Österreicher Stefan Kraft an, der in Garmisch Dritter wurde. „Es ist unglaublich eng an der Spitze. Die anderen sind in Superform, aber ich fühle mich auch hervorragend“, sagte Kraft, der auf der ersten Tourneestation in Oberstdorf gewonnen hatte und nun in Innsbruck und Bischofshofen auf den Heimvorteil setzt.

Der Norweger Tande wirkte dagegen nach seinem Erfolg, als habe er bei der Tournee schon alles erreicht. „Dieser Sieg hat nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen bei mir zu Hause eine ganz große Bedeutung. Denn auf dieser Schanze in Garmisch-Partenkirchen ist 1936 Birger Ruud aus meinem Klub Kongsberg IF Olympiasieger geworden“, erklärte der 22-jährige Mädchenschwarm. Dass er bei der Tournee zu den Favoriten gezählt wird, würde ihm schmeicheln „und es gefällt mir sehr“.

Auch Eisenbichler stand lächelnd im Auslauf, obwohl er den erhofften Podestplatz nur um 3,5 Punkte verpasst hatte. „Ich habe im ersten Durchgang etwas liegen lassen. Es ist noch Luft nach oben, aber es kommt schon noch. Die Landung war wieder nicht ganz sauber. Aber ich lasse nicht locker“, erzählte die neue Nummer eins der deutschen Skispringer.

Der Bundestrainer ist auch zufrieden

Die nicht neuen Schwierigkeiten beim Setzen der Telemarklandung wollte der Bundestrainer diesmal nicht kritisieren. „Ich bin sehr glücklich mit Markus. Es war ein toller Tag für ihn“, resümierte Werner Schuster. Besonders imponierte dem Österreicher das Selbstbewusstsein des im vergangenen Sommer noch dem B-Kader zugeordneten Eisenbichler.

„Markus ist der Rolle des Vorzeigespringers, in die er in den letzten Wochen gerückt wurde, gerecht geworden. Er ist für Severin Freund in die Bresche gesprungen“, lobte Schuster. Der 25-jährige Bundespolizist aus dem bayerischen Siegsdorf gestand allerdings, dass ihn seine neue Rolle doch schon etwas unruhig gemacht habe. „Als ich vor dem ersten Sprung oben auf dem Balken saß und von unten die Stimmung der Zuschauermassen mitbekam, war ich plötzlich extrem nervös“, berichtete Eisenbichler. Dass er die Situation trotzdem gut bewältigte, verdankt er auch seiner schon etwas zurückliegenden Zusammenarbeit mit einem Psychologen. „Wenn ich merke, dass ich nervös werde, habe ich verschiedene Techniken, um mich zu beruhigen.“

Da auch Stephan Leyhe, der in Garmisch als Achter das beste Weltcupergebnis seiner Karriere erreicht hat, einen großen Sprung nach vorn machte, müssen sich einstige Führungsspringer des deutschen Teams nun hinten anstellen. Severin Freund, enttäuschender 21., hat noch immer am fünfmonatigen Trainingsausfall nach seiner Hüftoperation zu knabbern. Andreas Wellinger (13.) sieht zwar bei sich selbst eine positive Entwicklung, doch Ergebnisse außerhalb der Top Ten können nach schon sehr erfolgreichen Zeiten nicht sein Anspruch sein. „So ganz geht der Knoten noch nicht auf“, sagte er zu seinen bisherigen Saisonleistungen.

Unzufrieden war auch Richard Freitag mit seinen Start ins neue Jahr. „Angefressen“, nannte er seinen Gemütszustand, nachdem für ihn am Ende nicht mehr als der 15. Platz herausgesprungen war. Es sind weiter die technischen Probleme nach dem Absprung, die ihm zu schaffen machen. An denen „arbeitet er zwar extrem ehrgeizig“, wie ihm der Bundestrainer attestiert, doch voran kommt er dabei offenbar nicht richtig. Schuster nannte Freitags Entwicklung in den letzten Monaten sogar „stabil rückläufig“.

Trotzdem stehe er fest zu dem Erzgebirger, er habe keinerlei Zweifel an ihm. Es sei allerdings für Freitag wie auch für Freund schwierig, mit der jetzigen Situation klarzukommen. Sie waren bis Ende der letzten Saison die klaren Nummern eins und zwei im deutschen Springerteam. „Das sind sie jetzt beide nicht mehr“, stellte Schuster klar.

