Eisenbahnstraße 5 zum Tiefstpreis verkauft Stadtratsbeschluss mit Bauchschmerzen: Das 560 Quadratmeter große Zittauer Grundstück geht für 2 900 Euro an einen Bautzener.

Symbolbild. © dpa

Zittau. Mit Bauchschmerzen hat der Stadtrat in seiner Novembersitzung mehrheitlich dem Verkauf des Grundstücks Eisenbahnstraße 5 zugestimmt. Das 560 Quadratmeter große Grundstück geht nun für 2 900 Euro an einen Bautzener, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde dem Verkauf zustimmt. Der Verkehrswert beträgt allerdings 29 190 Euro. Die Stadt Zittau versuchte seit zehn Jahren über ihre Internetseite und das Immobilienportal Immowelt vergeblich, das leerstehende Eckhaus loszuwerden. Bislang läge nur das eine Angebot vor, heißt es vonseiten der Stadt.

Der Bautzener Interessent habe laut Stadtverwaltung das Grundstück besichtigt, will das Gebäude unter Umständen abreißen und die Lücke mit einem Neubau schließen. Stadtrat Matthias Böhm (Bündnis 90/Die Grünen) sprach sich gegen den Abriss der historischen Bebauung im Gründerzeitviertel aus. Annekathrin Kluttig (Zkm) und Jörg Gullus (parteilos) kritisierten den äußerst niedrigen Verkaufspreis. „Der Beschluss ist gleichbedeutend mit einer Schenkung“, so Gullus. Ralph Höhne, Leiter des Baudezernats appellierte an die Stadträte, sie mögen dem Verkauf doch zustimmen, weil das Grundstück seit Jahren nur Kosten produziere. Vom neuen Besitzer erhalte die Stadt wenigstens die Grundsteuer. (mh)

zur Startseite