Eisenbahnromantik zum Tag der Deutschen Einheit In Rothenburg wird heute am Lokschuppen Prellbockfest gefeiert. Aber natürlich ist viel mehr los: Jazz, Chormusik in Großschönau, Appelfest in Löbau usw.. Steht alles im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© Rolf Ullmann

Der Kleinbahnverein Rothenburg lädt heute, von 11 bis 22 Uhr, zum Prellbockfest an den Rothenburger Lokschuppen auf das Bahnhofsgelände ein. Es gibt natürlich Einblicke in die Geschichte der Eisenbahn in Rothenburg. Außerdem werden Lokmitfahrten angeboten (für Kinder und Erwachsene). Hinzu kommen eine Motorradausstellung, Hüpfburg, Korbhändler, Tanz, und vieles mehr.... Lassen Sie sich überraschen! Der Eintritt ist frei.

