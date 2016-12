Eisenbahnromantik im Mini-Format Die Kreischaer Modellbahner zeigen am Wochenende ihre Anlagen. Für die Kleinen ist auch Mitfahren erlaubt.

Christian Meyer erledigt die letzte Handgriffe vor der großen Weihnachtsausstellung. © Karl-Ludwig Oberthür

Kreischa. Der Staubsauger ist gefährlich. Einmal zu dicht drangehalten – und schwups – sind die selig grasenden Mini-Schafe weg. Christian Meyer nimmt deshalb lieber den Glasfaser-Pinsel. Für die Schienen und Züge tut es ein Lappen und Waschbenzin. „Auch eine Modelleisenbahn muss gewartet werden. Sonst bleibt sie irgendwann mal stehen“, sagt er. Damit das am Wochenende nicht passiert, sind er und seine Vereinskollegen dieser Tage eifrig am Putzen. Zur jährlichen Weihnachtsausstellung im Vereinshaus Kreischa soll die Klubanlage schließlich glänzen.

„Wer voriges Jahr da war, wird dieses Jahr einiges Neues entdecken“, sagt Christian Meyer. Waren um den Altenberger Bahnhof vergangenes Jahr fast nur Schienen zu sehen, ist auf der Anlage inzwischen eine richtige Berglandschaft gewachsen. Mit Gipsbinden haben die Vereinsmitglieder in den vergangenen Monaten das Tunnelsystem rund um den detailgetreu nachgebauten Bahnhof geschaffen.

Auch an anderen Stellen auf der mehr als 30 Quadratmeter großen Anlage hat sich in diesem Jahr etwas getan. Was in der Realität Jahre dauert, geht in der Modelleisenbahnwelt dank Lasertechnik etwas zügiger. So stehen jetzt auch der Bahnhof Niederschlottwitz und das dazugehörige Stellwerk. „Die Gebäude wurden am Computer nach den realen Plänen konstruiert und schließlich per Laser auf Pappe gebracht“, erklärt der Vereinschef Steffen Zschüttig.

Die Weihnachtsausstellung im Vereinshaus ist der Jahreshöhepunkt für den Modelleisenbahnclub Kreischa. Nicht nur, weil die Schau der Vereinskasse hilft, sondern auch weil sie schon das eine oder andere Vereinsmitglied gebracht hat, sagt Steffen Zschüttig. Derzeit zählt der Verein 19 Mitglieder, sechs Ehrenmitglieder und acht Jugendliche. „Wir freuen uns, wenn wir auch mal zeigen können, was wir geschafft haben“, sagt Zschüttig.

Am Wochenende zu sehen sind neben der Klubanlage noch mehrere Heimanlagen. Außerdem zu bestaunen sind die vereinseigene Gartenbahn und mehrere andere Schmalspurbahnen. Historische Straßenbahnmaschinen sollen an die Zeit erinnern, als noch die Straßenbahn nach Kreischa fuhr. Im Foyer sind Schnitzereien des verstorbenen Kreischaer Holzbildhauermeisters Winfried Wagner ausgestellt. Im großen Saal können Kinder mit einer 5-Zoll-Eisenbahn mitfahren oder an der Bastelstraße kleine Weihnachtsgeschenke fertigen. Im kleinen Saal sind Fachbücher und Modellbahnartikel erhältlich. Außerdem stellt sich Kreischas neue Bürgerstiftung „Wir sind Kreischa“ vor. Vor dem Vereinshaus erwartet die Besucher wie jedes Jahr ein Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsausstellung des Modelleisenbahnclubs Kreischa, 10. und 11. Dezember, 10 bis 18 Uhr, Vereinshaus Kreischa, Haußmannplatz 8, Eintritt: Erwachsene 2,50 Euro, Kinder ein Euro.

