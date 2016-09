Eisenbahn-Reiner wieder Lokführer

„Eisenbahn-Reiner“ deponiert sein eingetütetes Spielzeug jetzt solange in einem Keller, bis die zugesagte Sondernutzungserlaubnis der Stadt den Betrieb seiner Eisenbahn in der City von Frankfurt erlaubt. © dpa

Der als „Eisenbahn-Reiner“ bekannte Obdachlose aus Frankfurt am Main hat seine Spielsachen zurück. Der 45-Jährige darf die Züge, Schienen und Figuren aber so lange nicht wieder auf seinem Stammplatz in der Fußgängerzone Neue Kräme aufstellen, bis er eine Sondernutzungserlaubnis dafür hat.

Das teilte die Stadt am Donnerstag auf Anfrage mit. Ob Reiner Schaad diese Genehmigung beantragen wird, war zunächst unklar. Der zuständige Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) hatte erkennen lassen, einen solchen Antrag wohlwollend zu prüfen.

Sein in blaue Müllsäcke verstautes Spielzeug deponierte „Eisenbahn-Reiner“ unterdessen in einem Keller in der Nähe seines langjährigen Stammplatzes. Von dem Ausweichplatz, den ihm Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) angeboten hatte, machte der Wohnsitzlose zunächst keinen Gebrauch.

Links zum Thema Sympathiewelle für Eisenbahn-Reiner

Das Ordnungsamt hatte die Eisenbahn vor wenigen Tagen mit dem Hinweis beschlagnahmt, dass dem Mann die dafür vorgeschriebene Sondernutzungserlaubnis fehle und er mit seinen Habseligkeiten zu viel Platz im öffentlichen Raum beanspruche. Das sorgte für Aufruhr in den sozialen Netzwerken, in der Stadt und für Streit in der Koalition. (dpa)

zur Startseite