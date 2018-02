Eiscafé macht am Donnerstag wieder auf Neben Eisspezialitäten bietet die neue Betreiberin in der Hauptstraße auch Kuchen und Pralinen an.

Das Eiscafé in der Hauptstraße in Radebeul öffnet wieder – mit einer neuen Betreiberin. © Ina Fassbender/dpa

Radebeul. Ab diesem Donnerstag gibt es wieder ein Eiscafé in der Hauptstraße in Radebeul-Ost. Die ehemalige Eisdiele Giovanna in der Paul-Grosse-Passage war mehrere Monate geschlossen. Inzwischen hat der Laden eine neue Betreiberin. Annegret Al-Waked eröffnet jetzt ihr Café Bellini. Das ist nicht nur auf Eis spezialisiert, sondern bietet neben Kuchen und Pralinen auch herzhafte Dinge wie Flammkuchen an. Die Räume wurden saniert und der Eingangsbereich umgestaltet. (SZ/nis)

