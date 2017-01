Eisberge an der Neiße In Blöcken ausgeschnitten und in den Tiefen des Lokals „Zum Eiskeller“ am Inselweg eingelagert – von dem Eis profitierten einst viele Görlitzer.

Aus der Neiße stammendes Natureis wurde einst, pyramidenartig geschichtet, in einem Kellergewölbe am Görlitzer Inselweg gelagert. © Sammlung Hans Schulz

Ein Haushalt ohne Kühlschrank oder Kühltruhe? Das ist heute undenkbar, um Lebensmittel nicht vorzeitig verderben zu lassen. Unsere Vorfahren hatten solche Technik noch nicht zur Verfügung. Meist wurden begrenzt haltbare Lebensmittel noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts im Keller oder in der kühleren Jahreszeit außen am Fenster gelagert. Für Gastwirte war so eine Lösung freilich nicht ausreichend. Sie nutzten daher das Angebot von Roh- und Kunsteishändlern, um ihre Waren zu schützen. Ein solcher Kunsteis-Lieferant war auch Julius Hennig, der sein Lokal „Zum Eiskeller“ am Inselweg an der Neiße betrieb. War der Winter frostig genug, wurde in einem Neiße-Arm das Eis in Blöcken ausgeschnitten und im Eiskeller eingelagert. Wie der Lokal-Name schon sagt, befand sich dieser gut geschützt tief unter dem Restaurant-Gebäude. Der Volksmund sagte übrigens stets „Eiskellerbaude“ zu dem bis Mitte der 1960er Jahre bestehenden Ausflugslokal.

Das eingelagerte Eis wurde dann im späten Frühling und – so lange es reichte – noch im Sommer mit Pferdegespannen durch Görlitz gefahren und unterwegs an Firmen, aber auch Haushalte mit Eisschrank verkauft. Auch der Vorgänger von Julius Hennig und sein Sohn Kurt als Nachfolger sicherten sich mit so einem Handel einen zusätzlichen Broterwerb.

So viele Görlitzer übrigens noch heute von der alten Gaststätte schwärmen (sie war auch Stammlokal von Kanusportlern, die nebenan ihr Bootshaus hatten), so wenig wissen von den tiefen Kellern unter ihr und von der sehr schweren Arbeit der Eisbrecher auf der Neiße.

Während sich die Frosttage heutiger Winter eher rar machen, hatten unsere Vorfahren vor 150 Jahren reichlich damit zu tun. Denn im Januar 1867 wurde „noch nie so viel Eis in die Görlitzer Eiskeller eingebracht wie jetzt“, schrieb damals der „Görlitzer Anzeiger“. Besonders die Brauereibesitzer haben keine Kosten gescheut, um möglichst große Massen an Eis einzulagern, hieß es, „weil ja die Befürchtung umgeht, dass es später nicht mehr genug Eis geben könnte in diesem Winter“.

Als die Weinlache damals zwar zugefroren, die Eisschicht aber noch nicht stark genug war, zogen die Fuhrwerke zu den Wiesen-Lachen von Ludwigsdorf und zu den Teichen bei Leopoldshain. „Dort ist die Schicht stärker, es wurden schon Hunderte Fuder entnommen“, hieß es. Da waren die Besitzer der Flächen dann gleich geschäftstüchtig und verlangten je Fuder 15 Groschen. Das gab es zuvor noch nie.

