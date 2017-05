Eisbahn soll bald Gewinn machen Trotz der neuen Anlage auf dem Obermarkt hatte die Stadt im Dezember mehr Parkeinnahmen als sonst.

Eisbahn auf dem Görlitzer Obermarkt © nikolaischmidt.de

Görlitz. Im kommenden Jahr soll unter der Endabrechnung zur Eisbahn eine schwarze Null stehen. Das sagte Bürgermeister Michael Wieler im Stadtrat am vergangenen Donnerstag. Wieler hat als Geschäftsführer des Städtischen Kulturservice’ auch die neue Eisbahn auf dem Obermarkt in seiner Verantwortung. Mit ihr sei er nach der ersten Saison zufrieden. Das leichte Minus von 600 Euro sei in Ordnung. Man hatte gar nicht damit gerechnet, dass es gleich im ersten Jahr so gut läuft. Aber die Bahn zog an 45 Tagen satte 9 000 Besucher an.

Wieler hofft, dass sich das in der nächsten Saison fortsetzt. Der Kulturservice hat kalkuliert, dass im Januar 2018 die schwarze Null kommt, ein Jahr später ein Gewinn von 5 000 Euro, ein weiteres Jahr 10 000 Euro. „Immer inklusive Sponsorenunterstützung“, betont Wieler. „Wir wollen damit den städtischen Zuschuss allmählich abstottern. Unser Gewinn fließt also in den städtischen Haushalt.“ Der Kulturservice hatte die Eisbahn für 50 000 Euro angeschafft, dazu kamen noch einmal 50 000 Euro für den Betrieb. Das Geld für Technik und Betrieb brachten unter anderem drei Großsponsoren zusammen: der Tourismusverein, der städtische Großvermieter Kommwohnen und die Landskron-Brauerei. Kurioserweise nahm die Stadt während der Eiszeit auf dem Obermarkt mehr Parkgebühren ein als im vergleichbaren Zeitraum der Vorjahre. Und das, obwohl etliche Parkplätze auf dem Obermarkt blockiert waren und es deswegen auch Kritik von Anwohnern gegeben hatte.

