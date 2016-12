Eisbahn ist noch eingefroren Möglicherweise kann erst nach den Feiertagen mit dem Abbau begonnen werden.

© Symbolfoto/Lutz Weidler

Eigentlich sollte die Eisarena der Stadtwerke in dieser Woche abgebaut werden, aber der Frost hat die Bahn auch nach Abstellen der Eismaschinen fest im Griff, das Eis taut nicht ab. Möglicherweise kann erst nach den Feiertagen mit dem Abbau begonnen werden, sagte Sebastian Gasch von den Stadtwerken. Die Eisbahn war über die vergangenen zwei Wochen gut genutzt. Es seien mehr Leute gekommen als im vergangenen Jahr, so Gasch. An absoluten Zahlen kann er das nicht festmachen, weil die Besucher nicht gezählt werden. Aber die Einnahmen seien höher gewesen.

Allein 36 Schulklassen hatten sich an den Vormittagen auf dem Eis getummelt. Sie reisten auch aus Roßwein, Hartha und Nossen an, sagte Gasch. Gut besucht waren die Veranstaltungen. Zur Show mit den Eiskunstläufern aus Chemnitz waren etwa 300 Leute gekommen, rund 400 Besucher sahen das Eishockeyspiel der Stadtwerke Füchse gegen die Masten Ice Tigers.

