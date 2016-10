Eisbahn am Obermarkt startet Ende November

Der Schlesischer Christkindelmarkt in Görlitz soll in diesem Jahr eine zusätzliche Attraktion bekommen. © Nikolai Schmidt

Die Pläne für eine Eisbahn am Obermarkt sind jetzt so weit gereift, dass die Stadt sogar den Eröffnungstermin mitgeteilt hat. Am 25. November, ein Freitag, um 16 Uhr, wird Oberbürgermeister Siegfried Deinege die Bahn in Betrieb nehmen. Nach den ursprünglichen Plänen wird sie bis zum 8. Januar aufgebaut bleiben. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Die Idee zu dieser Bahn hatte der städtische Kulturservice als Veranstalter des Schlesischen Christkindelmarktes. Sie soll eine zusätzliche Attraktion bilden. (SZ)

