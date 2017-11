Eisbahn-Absage ärgert Wählervereinigung

Ralf Böhmer, Vorsitzender der Wählergemeinschaft „Wir für Pirna – Freie Wähler“, kritisiert das Nein anderer Stadtratsfraktionen zur Kunsteisbahn im Friedenspark. „Es ergibt sich die Vermutung, es hier nicht mit sachgemäßer Abwägung zu tun zu haben, sondern mit parteipolitischer Engstirnigkeit“, so Böhmer. Gemeinsam mit dem Kreissportbund und der Linkspartei hatte „Wir für Pirna“ das Kunsteisbahn-Projekt in den Rat eingebracht. Ein dreimonatiger Testlauf in dieser Saison sollte zeigen, ob sich eine Kunsteisbahn im Friedenspark lohnt. Betrieben hätte sie der Kreissportbund, die Stadt Pirna hätte knapp 30 000 Euro für die Fixkosten zuschießen müssen.

Eine Mehrheit im Kulturausschuss des Stadtrates hatte am vergangenen Donnerstag die Kunsteisbahn-Idee abgelehnt (SZ berichtete). Unter anderem, weil dafür Geld aus dem Topf für die Schulsozialarbeit verwendet werden sollte, wegen des hohen Energieverbrauchs und wegen der knappen Zeit, eine Entscheidung zu treffen.

Böhmer hält nun dagegen: „Gäbe es eine schönere Möglichkeit, bislang nicht aufgerufene Mittel für die Schulsozialarbeit in die Freizeitgestaltung unserer Kinder und Jugendlichen zu stecken?“ Auch das Argument, die Antragstellung sei zu kurzfristig erfolgt und schlecht vorbereitet gewesen, will Ralf Böhmer nicht gelten lassen. „Der Kreissportbund hätte den Aufbau und Betrieb der Eisbahn übernommen, er war vorbereitet. Zudem liegen das Projekt und die Bereitschaft, es durchzuführen, seit März 2017 auf dem Tisch der Pirnaer Verwaltung.“ Parteipolitik dürfe nicht darin münden, Gutes und das Engagement der Bürger zu verhindern, so der WfP-Chef. (SZ/ce)

