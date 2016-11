Eisbader in den Startlöchern Der Radeberger Badverein drückt in Sachen Winterwetter die Daumen. Und bereitet eine wichtige Sanierung vor.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Edelstahlbecken im Stadtbad ist noch gefüllt. Dennoch geht es hier natürlich ziemlich frostig zu. Klappt es diesmal wieder mit dem Eisbaden? © Thorsten Eckert Das Edelstahlbecken im Stadtbad ist noch gefüllt. Dennoch geht es hier natürlich ziemlich frostig zu. Klappt es diesmal wieder mit dem Eisbaden?

Die Umkleidekabinen an der unteren Liegewiese sollen saniert werden.

Eisig war es in den vergangenen Tagen ja bereits. Aber natürlich nicht kalt genug fürs Thema Eisbaden. Doch genau das will Radebergs Badverein in diesem Winter unbedingt mal wieder über die Freibad-Bühne bringen. Denn in den vergangenen beiden Jahren scheiterte das beliebte Eisbaden immer wieder am eher lauen Winterwetter. „Wobei es manchmal durchaus kalt genug gewesen war, nur fehlte es am Schnee“, sagt Michael Weber vom Badverein. Denn nur Frost sei kein wirklich tolles Ambiente für ein solches Event, findet Michael Weber. „Das Auge badet mit“, sagt er dann mit einem Schmunzeln. Also hoffen die Leute vom Stadtbadverein, dass in diesem Winter nun endlich mal wieder beides zusammenfindet: Frost und Schnee. Und das möglichst mindestens eine Woche lang. „Denn eine Woche brauchen wir, um den nötigen Werbe-Vorlauf hinzubekommen und das Team für die Organisation zusammentrommeln zu können“, beschreibt Michael Weber den Aufwand. Schließlich brauche man jemanden, der die Dusche rechtzeitig anwärmt, einen Rettungsschwimmer – „und natürlich muss auch jemand Glühwein kochen und Würste braten, damit die Schwimmer und die Zuschauer etwas geboten bekommen“.

Engpass an Kabinen im Blick

Doch das Eisbaden ist nicht das einzige Thema, mit dem sich der Badverein derzeit befasst. Denn damit im Sommer die historischen Umkleidekabinen an der unteren Liegewiese wieder im alten Glanz und neuem Blau erstrahlen können, „laufen im Moment die Planungen für die Sanierung der Kabinen“, so Michael Weber. An den Kabinen hat in den vergangenen Jahren kräftig der sprichwörtliche Zahn der Zeit genagt, dass soll – und muss nun – repariert werden.

Langfristig hat der Badverein zudem vor, auch die seit Jahren nicht mehr genutzten Kabinen im oberen Badbereich wieder auf Vordermann zu bringen. Denn die Nachfrage, so hatte Badvereinschef Frank Hantschmann zum Saison-Ende im September klargemacht, nach Umkleidekabinen sei riesig. „Die werden nicht vermietet, sondern vererbt“, frotzelte der Badchef beim traditionellen Saison-Abschluss-Frühstück mit den Dauerkarten-Besitzern.

Aber zunächst werden erst einmal die Kabinen im unteren Badbereich auf Vordermann gebracht. Und die Daumen in Sachen Eisbaden gedrückt …

zur Startseite