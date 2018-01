Eisbaden noch nicht ausgeschlossen Die Radeberg hoffen, in diesem Jahr noch einmal in die eisigen Fluten des Stadtbades zu springen.

Wird es in diesem Jahr noch einmal so im Stadtbad aussehen? © Thorsten Eckert

Radeberg. Noch hat der Radeberger Stadtbad-Verein die Hoffnung nicht aufgegeben, doch noch zum beliebten Eisbade-Spektakel ins Stadtbad an der Wasserstraße einladen zu können. „Wir brauchen gut eine Woche, um alles vorzubereiten – da ist also noch alles möglich“, bleibt Michael Weber vom Stadtbad-Verein optimistisch. Wenn die Temperaturen doch noch in winterliche Bereiche sinken, könnte es also sozusagen ganz schnell gehen. Ein „Aber“ hat Michael Weber dann aber dennoch parat: „Das Ambiente muss schon stimmen, nur eisige Temperaturen sorgen ja trotzdem nicht für das passende Eisbade-Flair“, sagt er. Schnee gehört für die Leute vom Stadtbadverein unbedingt dazu; „und eine aufgesägte Eisdecke auf dem Wasser“.

Im vorigen Jahr hatte es ja super geklappt. Da startete die Freibadsaison sozusagen schon im Winter. Ansonsten gilt: Badstart am 15. Mai. (SZ/JF)

