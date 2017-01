Eisbaden findet statt! Vom kurzen Tauwetter lässt sich der Stadtbadverein nicht entmutigen. Und für Rodelfans ist sogar eine Premiere geplant.

Frank Hantschmann hat schon mal getestet. Der Chef des Radeberger Stadtbadvereins findet: Gute Aussichten fürs geplante Eisbaden am Sonntag. Foto: © Thorsten Eckert

Beim Blick aufs Thermometer kommt Michael Weber vom Radeberger Stadtbadverein durchaus ein wenig ins Schwitzen. Was dabei nicht allein an den leichten Plusgraden liegt, sondern vor allem am Gedanken ans geplante Eisbaden am Sonntag. Aber die Meteorologen können Michael Weber dann gleich wieder beruhigen: Der Winter ist noch lange nicht vorbei, der Schnee kommt schon ab dem heutigen Freitag zurück und auch kalt genug wird‘s wieder werden, versprechen sie.

Und so verspricht auch Michael Weber, dass der Stadtbadverein das Eisbaden in jedem Fall durchzieht. „Der bisherige Schnee bleibt ja auch weitgehend liegen – und das Wasser im Becken ist Sonntag immer noch frostig genug“, sagt er. Damit stimmt auch das Ambiente ringsum, „denn die Besucher sollen ja auch optisch unser winterliches Bad genießen können“, schiebt er hinterher.

Erstmals mit Rodelhang

Und nicht nur optisch soll der Genuss werden – denn auch wer sich nicht in die frostigen Fluten wagt, kann sich (winter)sportlich betätigen. Der Liegewiesen-Hang des Bades wird nämlich zum Rodelhang. „Das ist eine Premiere, im Winter gab’s das bisher nämlich noch nie“, weiß Michael Weber. Gerodelt wurde zwar schon mal – allerdings war das bei einem der Badfeste im Sommer, als der Stadtbadverein extra Schnee aus der Skihalle in Senftenberg nach Radeberg geholt hatte. Gaudi pur: Kinder in Badehosen auf Reifen rutschten bei Tropenhitze den verschneiten Hang hinunter … Das können alle am Sonntag nun auch – und wer mag, sicher sogar in Badehose!

In den vergangenen Jahren hatte der Badverein immer wieder Anlauf genommen. Denn das letzte Eisbaden gab’s 2013. Im Februar des vergangenen Jahres hatten sogar nur ein paar Tage gefehlt. Ein paar Tage Schnee, ein paar Tage richtiger Winter. Doch die waren ausgeblieben. „Wir brauchen mindestens eine Woche Vorlauf, um alles vorzubereiten, und auch die Eisbader brauchen Zeit, sich den Termin einzuplanen“, so Badvereins-Chef Frank Hantschmann. Der Anfang der Woche für die SZ schon mal die Eisdicke getestet und alles für bestens befunden hatte.

Eisbaden im Stadtbad: Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr. Eintritt frei. Zudem sind alle Rodelfans eingeladen, den Liegewiesen-Hang als Rodelberg zu nutzen.

