Eisarena-Termin verschoben Die Stadträte werden am 23. Mai nicht, wie geplant, Einsicht in die Akten des Eissportvereins nehmen. Ob Torsten Pötzsch will einen neuen Vorschlag machen.

Die Akteneinsicht soll klären, ob ein Zuschuss der Stadt zur Betreibung der Eisarena für 2014 in vollem Umfang gerechtfertigt ist. © André Schulze

Der Streit um die Einsicht in Steuerakten des Eissportvereins Weißwasser (ESW) nimmt kein Ende: Der für den 23. Mai anberaumte Termin muss verschoben werden. Kämmerer Rico Jung ist an diesem Tag nicht im Dienst. Seine Anwesenheit sei jedoch unabdingbar, sagte Oberbürgermeister Torsten Pötzsch am Montag, da Jung die ersten beiden Termine geleitet hatte. Er habe bereits einen neuen Vorschlag gemacht, so Pötzsch, der bei einigen Beteiligten jedoch nicht funktioniert. Ein weiterer Terminvorschlag werde folgen, so Pötzsch.

Die Akteneinsicht soll klären, ob ein Zuschuss der Stadt zur Betreibung der Eisarena für 2014 in vollem Umfang gerechtfertigt ist. Damals führte der Verein die Geschäfte. Als der eine Nachforderung stellte, beantragte Stadtrat Ronald Krause die Akteneinsicht. Diese wurde an zwei Terminen gewährt. Als nach dem zweiten noch immer nicht alle Unterlagen vorgelegen haben sollen, entspann sich ein mittlerweile zwei Jahre währender Streit. (SZ/sdt)

