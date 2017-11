Eisarena heute in Blau und Gelb Gegen Ravensburg sollen alle Zuschauer in Vereinsfarben kommen und die Füchse zum Sieg antreiben. Wer schon mal schauen will, was am kommenden Wochenende los ist, findet Vorschläge im sz-veranstaltungskalender.com.

Erwiesen sich in ihrem ersten gemeinsamen Spiel als kongeniales Paar: Roope Ranta (links) und Anders Eriksson, der gegen Frankfurt auf fünf Scorerpunkte kam. Jetzt kommt noch Jeff Hayes dazu – in diese Reihe? © thomas heide

Terminstress für die Lausitzer Füchse: fünf Spiele binnen neun Tagen. Gut, dass mit Jeff Hayes ein weiterer Topstürmer der vergangenen Saison (nach Roope Ranta) verpflichtet und der Kader mit zwei Eisbären-Nachwuchsspielern weiter aufgestockt wurde. Die Lausitzer Füchse haben die beiden Nachwuchsspieler Lars Schiller und Philip Kuschel für die DEL2 lizenziert. Beide können ab diesem Wochenende für Weißwasser eingesetzt werden. Philip Kuschel stammt ursprünglich aus dem Nachwuchs der Füchse. Vor drei Jahren wechselte der Stürmer aber nach Berlin. Mittels einer Förderlizenz kann der 19-Jährige nun sowohl in der Deutschen Nachwuchsliga für die Eisbären Juniors, als auch für die Lausitzer Füchse in der DEL2 spielen.

Lars Schiller stammt hingegen ursprünglich aus dem Nachwuchs der Eisbären. Nachdem der 20-jährige Verteidiger in der vergangenen Saison für South Muskoka Shield in Kanada spielte, kehrte er im Sommer nach Deutschland zurück. Schiller hat zuletzt ein Probetraining in Weißwasser absolviert. Jetzt erhält er einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Der Spieltag am Sonntag ist ein Motto-Spieltag. Das Motto an diesem Sonntag gegen Ravensburg lautet: Alle in die Halle- in Blau und Gelb. Ziel ist es, dass alle Besucher in den Vereinsfarben zum Heimspiel kommen, um damit eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Egal ob mit Füchse-Trikot, Schal oder Mütze – alles ist möglich, um am Sonntag die Eisarena in Blau und Gelb erstrahlen zu lassen. Außerdem werden Nachwuchsspieler mit Spendenbüchsen in der Eisarena unterwegs sein und 1000 blau-gelbe Fähnchen verteilen. (SZ)

