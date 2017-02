Eisarena-Film läuft im März Kürzlich drehte der Schauspieler Hannes Jaenicke in Weißwasser. Nun steht ein Sendetermin fest.

Der Schauspieler Hannes Jaenicke (2. v. r.) hat schon Verbrecher und Detektive verkörpert. In seinem neuesten Film stellt er einen Eishockeytrainer dar. © Joachim Rehle

Im November vergangenen Jahres drehte ein Filmteam im Auftrag des Senders Sat 1 in der Eisarena Weißwasser. Schon damals hieß es, der Film werde im Hauptprogramm und voraussichtlich im März 2017 gezeigt. Nun steht ein Sendetermin fest. Sat 1 bringt die Komödie am 21. März um 20.15 Uhr unter dem Titel „Bodycheck“.

Der Film erzählt die Geschichte der 13-jährigen Nic (Lisa Bahati Wihstutz), die sich in der Eishockey-Jugendnationalmannschaft gegen jede Menge Jungs, aber auch gegen ihren Vater und Trainer durchsetzen muss. In der männlichen Hauptrolle ist Hannes Jaenicke an der Seite von Julia-Maria Köhler zu sehen. Die Regie führte Holger Haase (Alarm für Cobra 11), die Kamera Uwe Schäfer (Türkisch für Anfänger).

Der Star auf der Besetzungsliste ist zweifellos der 56-jährige Hannes Jaenicke. Er wurde 1984 an der Seite von Götz George im Thriller „Abwärts“ schlagartig bekannt. Er spielte seitdem mehrmals im „Tatort“, war in einigen Folgen von „Derrick“ zu sehen oder in „Ein Fall für zwei“ sowie in verschiedenen Kinofilmen. (sdt)

