Einbrecher stehlen Werkzeuge aus mehreren Gartenlauben Görlitz. Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in der Südvorstadt in insgesamt sieben Gartenlauben eingebrochen. In der Kleingartenanlage an der Goethestraße sind sechs Lauben betroffen. Hier entwendeten die Diebe zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmittag Werkzeuge, darunter zwei Akkuschrauber, im Wert von 100 Euro. An den Gartenlauben entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte an den Tatorten Spuren. Zudem wurde im Verlauf der vergangenen Woche in eine weitere Gartenlaube in der Kleingartenanlage Blumenaue auf der Reuterstraße eingebrochen. Die Einbrecher entwendeten hier ebenfalls Werkzeug sowie Schrottmetall im Gesamtwert von 300 Euro.

Einbrecher stehlen Elektrogeräte aus einer Wohnung Reichenbach. In Reichenbach sind Unbekannte in eine Wohnung am Markt eingebrochen und haben diese durchsucht. Sie entwendeten in der Nacht zu Sonntag einen Flachbildfernseher sowie eine Hi-Fi-Anlage mit Verstärker im Gesamtwert von etwa 1100 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

Eisarena durch Steinwürfe beschädigt Weißwasser. Unbekannte haben die Glasfront an der Nordseite der Eisarena mit Steinen beschädigt. An fünf Glaspaneelen sind durch Steinwürfe in der Nacht zu Sonntag Risse im Glas entstanden. Der Sachschaden wird auf etwa 3600 Euro geschätzt. Ein Mitarbeiter der Eisarena hat den Schaden bemerkt.

Gestohlener BMW X 6 sichergestellt Kodersdorf. Beamte der Bundespolizei haben einen gestohlenen BMW X 6 sichergestellt. Sie überprüften am Sonntagmorgen an der A4 bei Kodersdorf einen polnischen Transporter, der den BMW auf einem Hänger transportierte. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichen von Frankreich ausgeschrieben waren und die niederländischen Behörden anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer (Fin) seit 2013 nach dem Auto suchten, weil es gestohlen war. Zudem wies die Fin Manipulationsspuren auf. Überprüfungen weiterer Merkmale und Daten am Fahrzeug ergaben letztlich, dass auch die ursprünglich angebrachte Fin in den Fahndungssystemen der Polizei steht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur genauen Herkunft dauern an.

Diebe stehlen Skoda Octavia Zittau. Unbekannte haben einen gesichert abgestellten schwarzen Skoda Octavia, Baujahr 2006, mit den amtlichen Kennzeichen TF-K 1202 gestohlen. Das Fahrzeug mit einem Zeitwert von etwa 7000 Euro verschwand zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen von der Schliebenstraße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte zerstechen Autoreifen Waldhufen. Unbekannte Täter haben im Ortsteil Thiemendorf an zwei geparkten Fahrzeugen in drei Reifen gestochen. In de Nacht zu Sonntag wurden bei einem Mercedes der vordere und der hintere rechte Reifen, bei einem daneben stehenden Suzuki der rechte Vorderreifen gestochen. Die Autos standen auf dem Mühlweg. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 600 Euro.