Eis hilft beim Flutschutz In die Debatte um den Auwald bei Promnitz schaltet sich jetzt der Zschepaer Gottfried Schmorl ein – mit ungewöhnlichen Thesen.

So sah es an der Elbe im Winter 2012 aus. In diesem Winter gab es an der Elbe bei Riesa trotz eisiger Kälte keine Eisschollen. Dass immer seltener Eisschollen die Elbe hinunter treiben, ist für den Zschepaer Altlandwirt Gottfried Schmorl eine Erklärung für immer größere Schlammablagerungen am Ufer und deren Bewuchs.

Gottfried Schmorl, Mitglied der BI Lebenswerte Elbaue



Eis auf der Elbe, das ist ein selten gewordener Anblick. „Ältere Bürger kennen das vielleicht noch. Die Schollen waren manchmal 20 bis 25 Zentimeter dick – ein tagelanges Reiben und Knirschen war zu hören“, so Gottfried Schmorl. Für den Zschepaer sind die einst regelmäßigen Eisgänge eine Erklärung dafür, dass es über viele Jahrzehnte hinweg keine Schlammablagerungen an den Elbufern gab, auf denen etwas wachsen konnte. „Die Eisgänge ... haben die Flussrinne ... ‚sauber‘ gehalten.“ Dass es diese Reinigung so nicht mehr gibt, dafür macht Schmorl den „Klimawandel und die angestiegene Einleitung von warmem Wasser aus Industrie und Haushalten“ verantwortlich. Die hätten eine „Erhöhung der durschnittlichen Wassertemperatur“ zur Folge.

Gottfried Schmorl von der Bürgerinitiative „Lebenwerte Elbaue“ macht sich seit Jahren für einen Flutschutz stark, der sich auch auf historisches Wissen über die Elbe stützt. Jetzt schaltet er sich in die Diskussion um den Promnitzer Auwald ein.

Für Schmorls Empfinden gehören die Grundlagen der Debatte hinterfragt. Die vor allem von der Nünchritzer Bürgerinitiative erhobene Forderung, das Elbvorland zu beräumen, um so den Flutschutz zu verbessern, hält er für zu kurz gegriffen. Ausbleibende Eisgänge, Ablagerungen und Bewuchs – das „wirft doch tiefergehende Fragen auf.“ Fachleute, Politiker, Verbände und Anwohner sollten diskutieren, was noch zu erwarten ist, wenn nichts getan werde. „Engen Ablagerungen den Fließraum ein, gräbt sich die Elbe dann tiefer ein?“, fragt Schmorl. Und weiter: „Welche Auswirkungen wird das langfristig auf den Grundwasserspiegel und damit auf die Wasserversorgung in der Region haben?“

Gegen mögliche Einwände, nicht in den Elblauf einzugreifen, führt Schmorl die Geschichte an: Schon im späten Mittelalter sei begonnen worden, „den Fluss so zu regulieren, dass der Transport darauf möglich werden sollte“. Über die Jahrhunderte hinweg sei es weitergegangen, „Die letzten massiven Eingriffe erfolgten ab Mitte des 19. Jahrhunderts und sind mit der Sprengung des Nixsteins bei Strehla 1936 abgeschlossen worden. Die meisten Elbarme wurden dabei durch Dämme abgesperrt.“ Nur bei Gohlis und Kreinitz sei der Dammzug, der in Nünchritz beginnt, offengeblieben. „Bei Hochwasser sollte das Überfluten der Dämme vermieden werden, indem der Eintritt in die ehemals dazugehörigen Elbarme gesichert wurde.“

Von einem „unveränderten Fluss“ könne bei der Elbe also nicht gesprochen werden. Entsprechende Restriktionen, die das deutsche Wasserhaushaltsgesetz vorsieht, gelten aus Schmorls Sicht demnach auch nicht. Auf dieser Grundlage müsse eine Strategie für den künftigen Durch- und Abfluss der Elbe erarbeitet werden, meint Schmorl.

