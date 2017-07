Eis geht immer Das Sommerwetter ist unbeständig. Das merken auch Riesas Gastgeber – zumindest die Hoteliers.

Die Riesaer Eisdielen spüren das wechselhafte Wetter laut eigener Aussagen beim Umsatz nicht. Klar: Eis geht ja irgendwie immer – zumindest solang draußen keine eisigen Temperaturen herrschen. Der Meinung ist auch Stefania Viglliotti vom Eiscafé Roma. © Lutz Weidler/Archiv

Hitze, starker Wind, Regen, Wolken – in diesem durchwachsenen Sommer ist wettermäßig alles mit dabei. Die Sommerferien sind inzwischen fast vorüber. Zeit für eine Bilanz. Hat das Wetter die Besucherzahlen in der Stadt beeinflusst? Die SZ hat sich umgehört.

Eisesser lassen sich vom Regen nicht beirren

Trotz des nassen Sommers haben die Leute die Lust auf Eis nicht verloren: „Wir haben bisher viel verkauft“, sagt Matteo Anedda aus dem Eiscafé Roma. „Ich würde sogar sagen, es war besser als in den letzten Jahren.“ Sowohl Stammgäste als auch Fahrradtouristen kämen, um in dem Laden am Mannheimer Platz Kaffee zu trinken und Kuchen oder hausgemachtes Tiramisu zu essen. Auch im Eiscafé Florenz ist man zufrieden mit der Saison. Trotz des wechselhaften Wetters stoppten die Fahrradtouristen in der Eisdiele am Zebrastreifen, so Mitarbeiter Giancarlo Soscaro. „Wir sind zufrieden.“

Restaurants begrüßen in diesem Jahr viele Holländer

Auch im Teigwaren-Restaurant Makkaroni ist man laut Restaurantchefin Manja Eckert bislang zufrieden mit dem Sommer. Trotz der Baustellen und Umleitungen finden Radtouristen den Weg nach Merzdorf. „Sogar aus Holland und Italien sowie aus den deutschen Metropolen Hamburg und Berlin kamen hungrige Besucher“, sagt sie. Vor allem nach den Führungen durch die Fabrik sei das Restaurant ein beliebter Stopp. Vom Wetter sei der Besuch bei den Teigwaren weniger abhängig. Das Restaurant Kreta am Rathausplatz bewirtete in diesem Jahr auffallend viele Gäste aus Holland. Die gleiche Erfahrung machte in diesem Sommer Antje Fiebig, Restaurantchefin des Panama Joe’s. Allerdings seien die Gästezahlen im Vergleich zu anderen Jahren bisher „mäßig hoch“.

Im Tierpark und im Stadtmuseum blieben die Besucherzahlen gleich

Tierparkleiter Gerhard Herrmann ist bislang zufrieden mit den Besucherzahlen. Gäste aus dem In- und Ausland haben den Park besucht. Anders sieht es im Stadtmuseum aus: „Wie immer sind die Besucherzahlen mäßig hoch“, sagt Museumsleiterin Maritta Prätzel.

Die Hotelbetreiber vermissen Fahrradtouristen in diesem Sommer

„Eine Übernachtungsmöglichkeit finden die Touristen in den Riesaer Hotel, zum Beispiel im Mercure am Riesenhügel. Direktorin Nadine Gerber spricht von durchwachsenen Besucherzahlen in diesem Sommer. „Der Juli war recht ruhig, dafür hatten wir im Juni mehr Gäste.“ In diesem Jahr seien weniger Radfahrer zu verzeichnen. Eine mögliche Erklärung für sie ist das Lutherjahr. Vielleicht stoppen die Touristen lieber in Wittenberg. Neben Radtouristen besuchen Busreisende aus Deutschland aber auch aus anderen Ländern das Mercure – auch hier mal wieder aus Holland, der Tschechischen Republik oder Österreich. „In diesem Jahr hatten wir auch schon Gäste aus den USA und Korea“, erzählt Nadine Gerber.

Im Wettiner Hof hingegen hat das Sommerloch zugeschlagen. Geschäftsführerin Heiderose Dörschel kann in diesem Jahr deutlich weniger Radfahrer als in den letzten Jahren begrüßen. „Früher wurde diese ruhige Zeit eigentlich durch die Besucher auf zwei Rädern überbrückt.“ Die Ursache für die Flaute sieht Dörschel im bisher eher schlechten Wetter. Sonst gastieren im Wettiner Hof noch Geschäftsreisende, die dann in der Umgebung arbeiten. „Doch auch bei denen merkt man auch, es ist Urlaubs- und Sommerzeit“, so Dörschel. Vier besondere Kunden hatte das Hotel aber trotzdem: vier Motorradfahrer aus Schweden. Im Sachsenhof gibt es ähnliche Probleme. Auch dort kamen in diesem Sommer weniger Besucher an. Neben Radtouristen beherbergt das Hotel Monteure und Geschäftsleute. Ab und an richtet der Sachsenhof Familienfeiern aus.

Die Riesa-Information berät Touristen aus aller Welt

Riesa-Info-Chefin Heike Kandel kann bisher noch nicht sagen, ob es in diesem Jahr mehr oder weniger Besucher geben wird als in anderen Jahren. Eine immense Steigerung erwartet sie angesichts des schlechten Wetters derzeit aber nicht mehr. Die Riesa-Info hat in dieser Saison auch schon Radler aus Holland, aber auch Besucher aus England und Frankreich oder der Schweiz beraten. Den Wohnmobilfahrern, die auch schon mal länger auf dem Parkplatz an der Elbe bleiben, empfehlen die Mitarbeiter Ausflüge in umliegende Städte wie Meißen oder Torgau. Dafür können sie Fahrräder in der Riesa-Info und Führungen buchen. Die meisten Touristen kommen laut Kandel aber in das Büro, um nach Stadtplänen, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen am Abend oder empfehlenswerten Restaurants zu fragen.

