Eis auf Gewässern nicht betreten Die Talsperrenverwaltung warnt auch dringend davor, Schnee in Flüssen und Bächen zu entsorgen.

Fotografieren erlaubt, betreten verboten: Zugefrorene Gewässer sind schön anzuschauen, aber die das Eis ist nicht tragfähig. © dpa

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) hat eindringlich davor gewarnt, Eisflächen auf Flüssen, Bächen, Seen und Teichen zu betreten. „Durch die schwankenden Wasserspiegel ist das Eis nicht tragfähig. Bei Betreten besteht Lebensgefahr“, sagt LTV-Geschäftsführer Heinz Gräfe. Vor allem Kinder, auf die Eisflächen eine große Anziehungskraft haben, sollten von ihren Eltern und Erziehern über die Gefahren aufgeklärt werden.

Gerade bei Talsperren könnten sich durch Wasserstandsschwankungen unter dem Eis gefährliche Hohlräume bilden. Außerdem seien viele Staumauern mit Eisfreihaltungsanlagen ausgestattet. Aufsteigende Luftblasen verhindern, dass sich eine feste und geschlossene Eisdecke bildet.

Dringend sollte auch davon abgesehen werden, Schnee in Flüssen und Bächen zu entsorgen. „Der Schnee kann vereisen und zu einem gefährlichen Abflusshindernis werden, da er den Querschnitt der Flüsse verengt und sich an Querbauwerken wie Wehren und Brücken aufstauen kann“, heißt es in einer Mitteilung der LTV.

Generell verboten ist das Rodeln auf Deichen, weil dadurch die für deren Stand wichtige Grasnarbe Schaden nehmen könnte. (SZ)

