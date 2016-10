Einzelhandel kämpft um jeden Kunden Während die Kaufkraft der Menschen im Landkreis steigt, hat die Verkaufsfläche abgenommen. Woran das liegt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein buntes Bild bietet der Dippoldiswalder Markt speziell an den Wochenmarkttagen. Insgesamt ist aber die Verkaufsfläche in Dippoldiswalde in den letzten Jahren zurückgegangen, obwohl die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben. © Egbert Kamprath Ein buntes Bild bietet der Dippoldiswalder Markt speziell an den Wochenmarkttagen. Insgesamt ist aber die Verkaufsfläche in Dippoldiswalde in den letzten Jahren zurückgegangen, obwohl die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben.



Lebkuchen und Spekulatius liegen bereits seit Wochen in den Supermärkten bereit. Die Temperaturen sind in kürzester Zeit unerfreulich tief gesunken. Weihnachten kommt näher. Wer klug ist, erledigt schon jetzt die Weihnachtseinkäufe – bevor alle anderen auf die Idee kommen und die Kaufhäuser verstopfen. Auf den Handel kommen im November und Dezember die umsatzstärksten Monate des Jahres zu. Im vergangenen Jahr ist das Weihnachtsgeschäft in Deutschland um 2,6 Prozent angewachsen. Das hängt natürlich mit der gestiegenen Kaufkraft zusammen.

Auch die Kaufkraft der Menschen im Landkreis ist seit 2010 gestiegen und bestätigt damit die Entwicklung in Bund und Freistaat. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer hat ein Bewohner zwischen Freital und Sebnitz im Durchschnitt 5 662 Euro im Jahr für Käufe im Einzelhandel zur Verfügung. Dieser Teil der Kaufkraft ist das, was übrigbleibt, wenn man Ausgaben für Wohnung, Auto, Reisen, Versicherungen und anderes abzieht.

Während die Königsteiner die geringste Kaufkraft besitzen, konnte sich Wilsdruff mit einer Kaufkraft von 5 881 Euro pro Jahr und Kopf an die Spitze der Tabelle setzen. Der Verdienst spielt bei der Berechnung der Kaufkraft die größte Rolle. IHK-Sprecher Lars Fiehler versucht eine Erklärung: „Eine Rolle spielt sicher die Tatsache, dass in Wilsdruff in der Vergangenheit viel gebaut wurde. Zudem hat die Stadt neue Einwohner gewonnen, die möglicherweise in Dresden gut bezahlte Anstellungen haben. Parallel hat es in den umliegenden Gewerbegebieten in den vergangenen Jahren viele Ansiedlungen von Unternehmen gegeben, die vergleichsweise gut bezahlte Industriearbeitsplätze anbieten.“

Etwa 800 Euro können die Bürger des Landkreises heute mehr im Vergleich mit 2010 ausgeben. Dafür hat nicht nur die Einführung des Mindestlohns gesorgt, sondern auch die niedrige Inflation. Dabei ist aber nicht gesagt, dass dieses Mehr auch dem Landkreis zugutekommt. Die Steigerung der Kaufkraft der Menschen im Landkreis führt nicht zwangsläufig auch dazu, dass die Wirtschaft vor Ort angekurbelt wird. Wo das Geld ausgegeben wird, darüber entscheidet schließlich jeder selbst.

Viele Faktoren beeinflussen Kaufverhalten der Leute

Es kann zwar mehr Geld ausgegeben werden, doch im Gegensatz dazu ist die Verkaufsfläche im Landkreis seit 2010 zurückgegangen – um etwa zehn Prozent. Der Einzelhandel verfügt insgesamt über eine Verkaufsfläche von 322 000 Quadratmetern. Bricht man diese Zahl auf den einzelnen Bürger herunter, kamen Ende 2015 auf jeden etwa 1,31 Quadratmeter Verkaufsfläche. 2010 waren es noch 1,41 Quadratmeter. Ob sich ein Geschäft trägt, hängt von vielen Faktoren ab. Nicht nur die Qualität des Produkts, sondern auch der Preis, die Beratung vor Ort, aber auch Öffnungszeiten und Parkmöglichkeiten beeinflussen das Kaufverhalten der Menschen.

Dass sich die Verkaufsfläche im Landkreis von 2010 bis Ende 2015 verringert hat, ist auch der Konkurrenz im Internet und in der nahen Umgebung geschuldet, sagt Fiehler. „So hat sich Dresden immer weiter als Einkaufsstadt entwickelt und enorme Flächenzuwächse verzeichnet. Die Entfernungen sind kurz, viele Menschen aus dem Landkreis pendeln zudem tagtäglich zur Arbeit in die Landeshauptstadt und erledigen dabei zweifelsohne auch einen Teil ihrer Einkäufe.“

Die Verkaufsfläche in Dresden ist mit 1,71 Quadratmetern pro Kopf deutlich höher als im Landkreis und seit 1997 stetig gestiegen.

Der demografische Wandel ist für den Einzelhandel sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance. „Es gilt, sich auf gegebenenfalls veränderte Bedürfnisse einer älteren Kundschaft einzustellen“, rät Lars Fiehler. Barrierefreiheit wird eine größere Rolle spielen, ebenfalls die Präsentation der Waren sowie das Sortiment.

Knapp 59 Prozent des Geldes, das Bewohner des Landkreises im Einzelhandel ausgibt, investiert er in Nahrungsmittel, Drogerie- oder Apothekenartikel, Zoobedarf, Blumen oder Bücher – Dinge des täglichen Bedarfs. Auf Waren des mittelfristigen Bedarfs wie Kleidung, Sportartikel, Spielwaren oder solche aus dem Baumarkt werden etwa 23 Prozent des Geldes verwendet. Der Rest wird für Möbel, hochwertige Haushaltsgeräte oder etwa den Computer ausgegeben. Mit einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung könnte die Nachfrage nach Gütern der letzten beiden Kategorien im ländlichen Bereich deutlich zurückgehen.

zur Startseite