Einzelhandel an der Lessingschule auf den Weg gebracht Mit Mehrheit gab der Kamenzer Stadtrat grünes Licht für die „Filetstück“-Ausschreibung. Im Namen einer Handelskette.

Die freie Fläche unterhalb der Kamenzer Lessingschule zählt zu den Filetstücken der Stadt. Der Stadtrat erlaubt jetzt den Bau einer Handelseinrichtung. © Matthias Schumann

Am großen Lebensmitteleinzelhandel unterhalb der Lessingschule führt kein Weg mehr vorbei. Der Stadtrat hat am späten Mittwochabend mehrheitlich der Ausschreibung der im Bebauungsplan als „Sondergebiet Handel“ ausgewiesenen Fläche grünes Licht gegeben. Gleichzeitig wurde der sogenannte Sperr-Beschluss vom 4. Mai 2016 aufgehoben, der alle Aktivitäten in diese Richtung unterbinden sollte und stattdessen eine Bürgerbeteiligung – zum Beispiel über eine Art Ideenwettbewerb – angeregte hatte. Ausgelöst worden war dies durch teils heftige Kritik der Bürgerschaft an den städtischen Einzelhandelsplänen an dieser Stelle – vor allen in der SZ und den sozialen Medien.

Wie im Stadtrat zu erfahren war, liegt seit Ende des vergangenen Jahres ein lukratives Kaufangebot einer großen Handelskette für die besagte Fläche vor. Um welche Kette es sich handelt, blieb auch am Mittwochabend streng geheim. Mehrfach habe der Stadtrat nicht öffentlich zu diesem Angebot beraten, war zu erfahren. Wie auf Nachfrage zuhören war, gelte das „konkrete Angebot“ der Handelskette noch bis Ende Juni.

Um es ernsthaft in Erwägung ziehen zu können, muss es eine Ausschreibung der kommunalen Fläche geben. Sie wurde mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates auf den Weg gebracht. Ein separater Beschluss dazu ist allerdings noch notwendig. Parallel soll auch „eine alternative Nutzung für Wohn- und Gewerbezwecke“ vorab geprüft beziehungsweise sogar ausgeschrieben werden. Der Sinn dieser Einschränkung blieb unklar, weil die große Mehrheit des Stadtrates dazu überhaupt keinerlei Veranlassung sieht. Vize-OB Jörg Bäuerle (Wählervereinigung Kamenz und Ortsteile) zum Beispiel nannte eine Wohnbebauung an der Oststraße „Realitätsverkennung“, weil dort selbst rückwärtiges Schlafen angesichts des zu erwartenden Schulhoflärms gar nicht möglich sei.

Auch Volker Schmidt (WV „Wir für Kamenz“) wandte sich gegen derartige „Bremsklötze“ und das Zerreden der Handelspläne, was sich ausdrücklich auch auf den Vorschlag der CDU-Fraktion („Ja, ist denn schon Wahlkampf?“) bezog, nicht nur Wohnen und Gewerbe alternativ zu prüfen, sondern auch die Erweiterung des Sondergebietes Bildung bis auf die Hoyerswerdaer Straße. Die „Campuslösung“ mit allen schulischen Sportstätten war im vergangenen Mai aus der Lehrerschaft des Lessinggymnasiums selbst aufgekommen und hatte auf der öffentlichen Bürgerversammlung im Ratssaal viel Beifall erfahren. Ernsthaft verfolgt wurde sie nie.

Welcher Handel konkret auf der unteren Fläche der ehemaligen Kleingartenanlage entstehen soll, ist offen. Das Angebot der großen Handelskette ist zwar lukrativ, aber natürlich ist es – theoretisch – denkbar, dass sich im Ausschreibungsverfahren noch etwas Besseres findet. Gelobt wurde im Stadtrat jedenfalls, dass der Einzelhändler seine auszuweisenden Parkflächen auch den Lehrern und Gymnasiasten zur Verfügung stellen will.

