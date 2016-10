Einzelhandel am Stammtisch In Waldheim lässt es sich gut einkaufen. Wo noch Potenzial ist, diskutieren Händler am 7. November mit der IHK.

Die IHK Mittelsachsen bringt seit vier Jahren regelmäßig Einzelhändler an einen Tisch. 23 feste Mitglieder hat der Einzelhandelsarbeitskreis inzwischen. Am 7. November könnten in Waldheim noch einige dazukommen. Dann ist die Zschopaustadt Gastgeber des Arbeitskreises, der sich zunächst mit der Innenstadtentwicklung vertraut macht. Vom gut frequentierten Markt und dem breiten Angebot dürften die Gäste überrascht sein. Im Anschluss, so kündigt Cindy Krause von der IHK Mittelsachsen an, berichten die Mitglieder aus den Regionen. Themen des Erfahrungsaustauschs sind außerdem Trends im Stadtmarketing und im Multi-Channel-Vertrieb.

Der Vorstand des Gewerbevereins hat seine Teilnahme an der um 13 Uhr im Rathaus beginnenden Veranstaltung bereits angekündigt. Wer außerdem dabei sein möchte, kann sich bis zum 27. Oktober bei der IHK Mittelsachsen anmelden (cindy.krause@chemnitz.ihk.de).

Der Einzelhandelsarbeitskreis trifft sich dreimal jährlich, jeweils in einer anderen Stadt des Landkreises. So war Roßwein bereits Gastgeber.

