Einzelhändler streiken erneut

„Mach‘s einfach“, steht auf dem Werbeplakat von Obi. Mitarbeiter wollen am Dienstag wieder streiken. © dpa

Bei Kaufland, Esprit, IKEA und H&M ruft Verdi am Dienstag zum Streik auf. Auch die Obi-Märkte in Pirna, Ottendorf, Radebeul, Dresden-Weißig und an der Bodenbacher Straße in Dresden sind betroffen. Wie Andreas Menzel, Betriebsratschef des Obi-Baumarkts in Dresden-Weißig und Verdi-Mitglied, mitteilte, sollen die Mitarbeiter der Handelsketten von 7 bis 14 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Erwartet werden etwa 120 Teilnehmer.

Hintergrund des Streiks sind schleppende Verhandlungen im Einzel- und Versandhandel. Verdi fordert für die Beschäftigten eine Anhebung der Gehälter und Löhne um 6 Prozent bei einer Tarifvertragslaufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeberseite hatte Mitte Juni ein Angebot gemacht, das Verdi als unzureichend zurückwies. Demnach seien höhere Entgelte in zwei Stufen geboten worden. Ab dem 1. August 2017 sollte es 1,5 Prozent mehr und ab dem 1. Juni 2018 noch einmal ein Prozent mehr Geld geben. Außerdem seien eine Einmalzahlung von 150 Euro und eine längere Laufzeit geboten worden. (fsc)

