Einzelgespräche nach kampflosem Desaster Der HC Elbflorenz setzt sich mit dem schwächsten Saisonspiel unter Druck. Nun wartet der nächste angeknockte Gegner.

Einsatz, Esprit und Durchsetzungswillen – wie von Sebastian Greß (l.) – will HC-Trainer Pöhler am Sonntag sehen. © Robert Michael

Das kann man einen veritablen Rückschlag nennen. Nach dem vor allem kämpferisch betrachtet großartigen Heimsieg gegen Mitaufsteiger Eintracht Hildesheim (29:27) stürzten die Handballer von Zweitligist HC Elbflorenz am Mittwochabend speziell in dieser Hinsicht ab.

Beim bisherigen Tabellen-16. HG Saarlouis gingen die Sachsen sang- und klanglos und in dieser Höhe überraschend mit 24:33 (13:18) unter. Dabei hatten die Gastgeber im Vorfeld der vorgezogenen Partie des 12. Spieltages eigentlich alle Hände voll mit sich selbst zu tun. Nur zwei Erfolge und ein Remis verzeichnete die SG bis dato. Und beurlaubten daraufhin ihren Cheftrainer Jörg Bohrmann. Nur vier Tage später zerlegt diese offenbar bröselnde Gemeinschaft unter Leitung des bisherigen Co-Trainers Philipp Kessler den ambitionierten Aufsteiger aus Dresden. Der nach dem vierten Saisonsieg gegen Hildesheim zudem mit einer dicken Packung Selbstvertrauen hätte gesegnet sein müssen.

Davon war am Mittwochabend jedoch nichts zu erkennen. „Ich muss leider heute auch von einigen Totalausfällen sprechen. Wir haben die Last im Angriff auf zu wenige Schultern verteilt“, monierte Christian Pöhler direkt nach der Partie. Auf einer Skala von eins bis zehn habe Pöhlers Unzufriedenheit „bei elf“ gelegen. Sebastian Greß und Roman Becvar, sonst verlässlich für zwischen drei bis sechs Tore gut, bleiben jeweils ganz ohne Treffer. Auch beide Torhüter Henrik Halfmann und Mario Huhnstock erwischten mit lediglich vier bzw. drei Paraden nicht ihren besten Tag. Seine Mannschaft habe sich in der 2. Halbzeit phasenweise quasi ergeben.

Ob der Zweitliga-Aufsteiger den Gegner vielleicht sogar unterschätzt hat? „Der Eindruck drängt sich bei Einzelnen auf, aber ich möchte das niemandem unterstellen. Aber wenn wir mit der gleichen Einstellung wie am Sonntag gegen Hildesheim aufgetreten wären, müssten wir jetzt nicht darüber reden“, betont der 37-Jährige.

Der Handballlehrer berief am Donnerstag von 12 bis 16 Uhr Einzel- und Kleingruppen-Gespräche ein, um derlei Tendenzen im Keim zu ersticken. „Das war bis jetzt unsere schlechteste Saisonleistung, gegen einen keineswegs schlechten Gegner“, betont Pöhler. Viel mehr Zeit zur Aufarbeitung bleibt dem HC Elbflorenz auch gar nicht, denn am Sonntag (17 Uhr) erwarten die Dresdner in der Ballsportarena den ThSV Eisenach (17.). Ob sich das kampflose Desaster vom Mittwoch in der Aufstellung widerspiegelt, will Pöhler „von den kommenden Trainingseinheiten abhängig machen. Alles Weitere behalte ich mir noch vor“, drohte er Konsequenzen an.

Eines dürfte nach dem Auftritt gegen Saarlouis nun auch dem Letzten klar sein: Mit halber Kraft wird der HC Elbflorenz in dieser Saison nicht weiter für Furore sorgen. „Wir müssen einfach wieder unsere Geschlossenheit finden, die uns bis jetzt ausgezeichnet hat“, sagt der Trainer, der Eisenach am Freitag bei deren Heimspiel gegen Coburg live vor Ort noch einmal genau unter die Lupe nehmen will. „Wir wissen um deren Durchschlagskraft aus dem Rückraum. Das ist eine Mannschaft, die vom Potenzial her keineswegs unter die letzten vier Teams der 2. Liga zählt, eher unter die ersten sechs. Aber wir müssen nicht auf andere Teams schauen“, sagt er.

