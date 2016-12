Einwohnerzuwachs in Thiendorf Bürgermeister Dirk Mocker zieht in einem Jahresrückblick Bilanz. Er findet, dass die Eingliederung von Tauscha recht gut gelang.

Bürgermeister Dirk Mocker © Brühl

„Für unsere Gemeinde, aber auch für mich persönlich, war es ein aufregendes Jahr mit vielen Höhen und auch einigen Tiefen“, so Thiendorfs Bürgermeister Dirk Mocker in seinem Jahresendgruß an die Einwohner. Ganz besonders wichtig sei es gewesen, die Eingliederung der Gemeinde Tauscha in die Gemeinde Thiendorf so reibungslos wie möglich zu gestalten. Mocker: „Ich denke, dies ist uns bisher recht gut gelungen.“

Die in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Projekte wurden entweder begonnen oder die Voraussetzungen für die Umsetzung geschaffen. Dazu gehören der Breitbandausbau in acht Ortsteilen, die Erarbeitung des Flächennutzungsplanes und die weiteren Vorbereitungen für den Ausbau des S 100 in Tauscha-Anbau. Getrübt werde dies etwas durch den Rückzug der Investoren für das Naherholungszentrum Zschorna. „Hier wird der Gemeinderat abwägen, ob oder wie es künftig weitergeht“, konstatiert der Bürgermeister.

2016 wurde auch gebaut. Die Fertigstellung der Kindertagesstätte Sacka erfolgte, wenn auch etwas verspätet, im Dezember. Weiterhin wurde der dritte Bauabschnitt der Ortsverbindung Zschorna-Lötzschen fertiggestellt. Durch den kommunalen Bauhof wurden in allen Ortsteilen Reparaturleistungen durchgeführt, ADB am Festplatz in Dobra, in den Kindereinrichtungen und der Schule, so Mocker.

Besonders erfreulich war der weitere Zuwachs an Einwohnern. Zum einen bedingt durch Zuzüge junger Familien, aber auch durch eine hohe Geburtenrate. Dirk Mocker bedankt sich bei den ehrenamtlich Tätigen in der Gemeinde: Sei es bei der Feuerwehr, in den Sportvereinen, in den Chören, in der Seniorenbetreuung und in den vielen Festkomitees. „Ohne dieses Engagement wären viele Dinge, die die Gemeinde liebenswert machen, nicht möglich.“ (SZ)

