Einwohnerzahlen auf gutem Niveau In Großnaundorf ist die Zahl der Bewohner fast gleich geblieben.

Großnaundorf ist mit der Entwicklung der Einwohnerzahlen zufrieden. © Thorsten Eckert

Die Gemeinde Großnaundorf hat in den vergangenen Jahren nur noch wenige Einwohner verloren. 2015 wohnten 981 Menschen in Großnaundorf und Mittelbach, 2014 und 2013 waren es noch 984. Die Einwohnerzahlen in einer der kleinsten Gemeinden der Region bewegen sich damit auf konstantem Niveau. 2014 war Großnaundorf sächsischer Spitzenreiter bei den Geburten. Nirgendwo sonst wurden so viele Kinder geboren, gemessen an der Einwohnerzahl. Der Trend setzte sich 2015 allerdings nicht fort. (SZ/pre)

