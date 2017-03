Einwohnerversammlung zur Burg Hohnstein Die Zukunft des Areals ist umstritten. Die Stadt will den Betrieb übernehmen.

Was wird aus der Burg Hohnstein? © Unger

Die Zukunft der Burg ist in Hohnstein derzeit ein heiß diskutiertes Thema. Bürgermeister Daniel Brade (SPD) lädt am Mittwoch, dem 29. März, 18 Uhr, in den Saal der Burg zu einer Einwohnerversammlung ein. Mit der Kündigung des Pachtvertrages zum 30. November 2017 durch den Insolvenzverwalter drohe die Stilllegung der Burg. Der Landkreis als Eigentümer hat noch keinen neuen Nutzer gefunden. Die Stadt hat sich mit der Tourismus GmbH zur Übernahme des Betriebes ab 1. Dezember angeboten. Der Bürgermeister möchte über den aktuellen Stand informieren. Es werde auch ein Vertreter des Landratsamtes da sein. (SZ/aw)

