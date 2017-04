Einwohnerversammlung zum Gartenstraßenbau Der Ausbau der Gartenstraße in Sebnitz wird Einschränkungen für Kraftfahrer und Fußgänger mit sich bringen.

Am 18. April startet der Ausbau der Gartenstraße in Sebnitz. © Symbolfoto: Steffen Unger

Der Ausbau der Gartenstraße in Sebnitz startet am 18. April mit dem zweiten Abschnitt. Dieser bringt wieder umfangreiche Einschränkungen für Kraftfahrer und Fußgänger mit sich. So muss zum Beispiel der Kreuzungsbereich Götzingerstraße komplett gesperrt werden. Die Sperrung dauert möglicherweise bis zum 4. August an. Auswirkungen hat das auch auf die Fußgänger, Radfahrer und auch auf die Oberschüler. Sie müssen Umwege nehmen. Für Interessierte findet am Mittwoch, dem 12. April, 17.30 Uhr, im Sebnitzer Rathaus eine Informationsveranstaltung zum Ausbau der Gartenstraße statt. Das Bauvorhaben wird erläutert. Außerdem können auch Fragen dazu gestellt werden. (SZ/aw)

