Einwohner sollen gehört werden Die Gemeinde Schönteichen denkt laut über eine mögliche Fusion mit Kamenz nach. Nun will sie sich einen Überblick über die Meinungen verschaffen.

Bürgermeister Maik Weise (CDU) legt großen Wert darauf, dass die Bürger über die Zukunft der Gemeinde mitreden können. © Wolfgang Wittchen

Die Gemeinde Schönteichen will die Bürger zu Einwohnerversammlungen in Biehla, Brauna und Cunnersdorf Ende Januar 2017 einladen. „Es ist eine wichtige Frage, wie es mit der Gemeinde weitergehen soll. Deshalb sollten wir das Thema nicht nur im Gemeinderat beackern“, sagt Bürgermeister Maik Weise (CDU). Die Gemeinde müsste eigentlich die Schule sanieren, in die Feuerwehr investieren und Löschteiche umbauen. Sie hat aber kein Geld dafür. Zwei Millionen Euro fehlen, hat Kamenz im Auftrag der Gemeinde errechnet.

Schönteichen denkt deshalb inzwischen laut über eine Fusion mit Kamenz nach. Die Gemeinderäte haben sich aber noch nicht festgelegt. Sie wollen unter anderem die Einwohnerversammlungen dazu nutzen, sich ein Bild von der Stimmung vor Ort zu machen. Der Gemeinderat muss letztlich darüber entscheiden, ob Schönteichen sich eingemeinden lassen will oder doch noch eine andere Lösung gefunden wird. Gemeinderat Thomas Uslaub (CDU) regt deshalb an, auch bei den Einwohnerversammlungen mehrere Lösungsmöglichkeiten zu präsentieren. „Die Alternativen würden mich interessieren“, sagt er.

Die Einwohnerversammlungen sollen am 23. Januar in Biehla, am 24. Januar in Brauna und am 25. Januar in Cunnersdorf stattfinden. Beginn ist immer 19 Uhr. Der Schönteichener Bürgermeister Maik Weise hat unter anderem den Kamenzer Bürgermeister Roland Dantz, die Sozialdezernentin Elvira Schirack und die Finanzdezernentin Dr. Antje Koch dazu eingeladen. Der Zeitplan für die Fusionspläne ist straff gestrickt. Wenn sich der Gemeinderat Schönteichen und der Stadtrat Kamenz für ein Zusammengehen entscheiden, könnte es am 1. Januar 2018 so weit sein. (SZ/pre)

zur Startseite