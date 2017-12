Einwohner reparieren Wanderweg Rathewalder haben den Pfad in Richtung Amselfall instandgesetzt. Demnächst soll noch ein Abschnitt folgen.

Rathewalde. Auf Initiative von Kurt Weißhaupt vom Gästeverein haben einige Rathewalder den Wanderweg Richtung Amselfall zwischen Rathewalder Mühle und Eugen-Biehn-Weg instandgesetzt. Unterstützt wurden sie vom Bauhof. Starkregen hatte den Weg ausgespült. Zumindest in diesem Abschnitt finden die Wanderer jetzt wieder einen gut begehbaren Weg vor. In einem zweiten Schritt soll demnächst auch noch das Stück bis zum Eingang des Nationalparkes instandgesetzt werden. Im folgenden sei dann die Nationalparkverwaltung gefragt, da hier der Weg mit den schlechtesten Zustand aufweise, sagt Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Das Bauamt werden sich dazu mit der Nationalparkverwaltung in Verbindung setzen. (SZ/aw)

