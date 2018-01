Gut zu wissen Einwohner renovieren ihre Burg selbst In der Winterpause werden die Unterkünfte auf Burg Hohnstein schick gemacht. Da packen auch freiwillige Helfer mit an.

Wieder weiß müssen die Wände sein. Thomas Brückner (l.) André Häntzschel und Stefan Schrader packen im Haus sechs auf Burg Hohnstein kräftig mit an. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Hohnsteins Burggeschäftsführer André Häntzschel hat das Maler-Shirt übergestreift. In den nächsten Tagen stehen Renovierungsarbeiten an. Da greift der Chef selbst mit zum Farbroller. Auch sein Werben um Freiwillige hat gefruchtet. Einige Hohnsteiner haben sich bereiterklärt, beim Renovieren der Räume zu helfen. „Wir haben insgesamt fünf Freiwillige sowie die Handwerker der Burg im Einsatz. In den nächsten Tagen gibt es hier einiges zu tun“, sagt André Häntzschel. Er freut sich, dass sich auch Einwohner bereiterklärt haben, mit zu helfen, wenn die Burg schöner für Übernachtungsgäste werden soll. Die Zimmer waren in der letzten Saison gut belegt. Und wenn hier ein Jahr lang Schulklassen durchmarschieren, ist danach ein frischer Farbanstrich dringend notwendig. Das heißt, die Wände müssen wieder weiß werden, und auch die Türen werden frisch gestrichen.

Begonnen wurde in der zweiten Etage im Haus sechs, ganz hinten im Burgareal. „Wir wollen uns jetzt Schritt für Schritt vorarbeiten“, sagt André Häntzschel. Deshalb nutze man auch die Winterpause, in der diese Räume nicht belegt sind. Derzeit befinden sich ausschließlich Hotelgäste auf der Burg.

Zunächst seien sechs Zimmer dran. Weitere Freiwillige hätten sich bereits gemeldet. Mit ihnen will er Kontakt halten, falls noch mehr Hilfe benötigt werde. In zwei Räumen wird zudem der Fußbodenbelag erneuert. Das heißt, zunächst muss der alte Belag in Handarbeit herausgerissen werden, bevor nächste Woche der Fußbodenleger loslegen kann. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Am 26. Januar rücken schon wieder die ersten Schulklassen an. Dann müssen die Räume frisch renoviert sein.

zur Startseite